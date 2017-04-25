Ребята из оркестра народных инструментов растут, но реализоваться им негде, нет финансирования — дирижер

22 апреля в Большом зале ЯМК им. Марка Николаевича Жиркова в рамках XVI Республиканского Пасхального Фестиваля Искусств «Золотые купола» состоялся концерт лауреата Международных конкурсов — оркестра русских народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств «Рапсодия весны».

С пробуждением весны Фестиваль объединяет под своими Золотыми Куполами различные виды искусств. Концерт оркестра народных инструментов АГИКИ «Рапсодия весны» звучал жизнеутверждающим многообразием произведений русских, зарубежных и якутских композиторов. Прозвучали произведения Георгия ШЕНДЕРЕВА, Александра ШАЛОВА, Вячеслава СЕМЕНОВА, Александра ЦЫГАНКОВА, Анри ВЬЕТАНА, Агустина ЛАРА, Эрнесто де КУРТИСА, «Бу Лена» Захара СТЕПАНОВА в обработке и аранжировке Радомира БОРИСОВА, «Сахам Сирин Халлаана» и «Сардаана сибэкки» Кирилла ГЕРАСИМОВА. Также студент 3 курса ЯМК им. М.Н. Жиркова Айсен ЧИСТОЕДОВ исполнил «Концерт для двух скрипок и бассо» Антонио ВИВАЛЬДИ, в переложении для гитары и оркестра народных инструментов Владимира КСЕНОФОНТОВА.



В республике отмечается 125-летие основоположника профессионального музыкального искусства Якутии, композитора, музыковеда, фольклориста и видного общественного деятеля Марка Николаевича ЖИРКОВА. На концерте «Рапсодия весны» оркестр представляли выпускники ЯМК им. М.Н. Жиркова, которые ныне являются студентами, преподавателями АГИКИ, ЯМК и артистами Национального оркестра театра танца им. Сергея Зверева — Кыыл Уола.

Также сам художественный руководитель и дирижер оркестра, дирижер ГТОиБ РС(Я ) Николай ПИКУТСКИЙ является выпускником ЯМК им. М.Н.Жиркова.

Концерт украсили великолепные голоса солистов ГТОиБ РС (Я). Приняли участие заслуженный артист РСЯ Григорий ПЕТРОВ, заслуженная артистка РС(Я) Анастасия МУХИНА, народный артист РФ и РС(Я) Иван СТЕПАНОВ, народный артист РС(Я) Николай ПОПОВ, народная артистка РФ Альбина БОРИСОВА, Владислав КИСЕЛЕВ. Дирижер отметил, как сливались голоса солистов с тембром оркестра.



В концерте прозвучали сложнейшие полотна Вячеслава Семенова, в исполнении Михаила ПОГОДАЕВА в качестве солиста. И Астора Пьяццоллы в исполнении виртуоза- баяниста Владимира БОЯРСКОГО, Александра Шалова в исполнении Егора ГРОМОВА. Зрители принимали эти номера с восторгом.

Всегда взрывает зал звучание трио теноров ГТОиБ РС (Я) Николая ПОПОВА, Григория ПЕТРОВА и Владислава КИСЕЛЕВА, которые исполнили «Вернись в Сорренто» Эрнесто де Куртиса.

На концерте «Рапсодия весны» состоялась большая премьера! «Кругосветное путешествие» Александра Цыганкова в аранжировке для оркестра Владимира Лямкина — технически очень сложное, но невообразимо интересное и зажигательное произведение попурри. В нем собраны мелодии разных стран: России, Финляндии, Венгрии, Италии, Израиля, Латинской Америки, США, Японии и вновь России!



В музыке оркестра сразу слышится невероятная сыгранность, чувство братства, что все работают для одной высшей цели — создания музыки, которая возвышает и волнует и тех, кто играет, и тех, кто слушает ее. Совсем еще молодые музыканты поразили своим профессионализмом и глубоким восприятием музыки. И в то же время они радовали своим задором, харизмой и позитивной энергией.

Художественный руководитель и дирижер оркестра Николай ПИКУТСКИЙ благодарит всех, кто принимал участие в концерте:

— Наш коллектив очень непростой в плане исполнителей, в его составе не только студенты, но и самые талантливые исполнители, выпускники АГИКИ такие как Михаил ПОГОДАЕВ, Раджана ПОГОДАЕВА, Егор ГРОМОВ, баянист- виртуоз Виктор ВИНОКУРОВ, ведущий исполнитель республики на контрабасе Дмитрий ВИНОКУРОВ, Дмитрий ПШЕННИКОВ и многие другие. Конечно, стоить отметить ведущих преподавателей вуза – ярких исполнителей Владимира БОЯРСКОГО, Ларису ПИКУТСКУЮ, Радомира БОРИСОВА.



Профессиональный уровень оркестра показывает сложность репертуара и качество его исполнения. Я всегда подбираю сложный репертуар, в котором, молодые таланты раскрылись и смогли себя показать. Планку поднимаю.

Исполнительство на народных инструментах стремительно развивается в республике, растет профессиональный уровень исполнителей на народных инструментах, но, к сожалению, реализовать себя ребята не могут, негде, это финансированием не поддерживается. Считаю своим долгом помогать и продвигать талантливых ребят.

По просьбам зрителей, концерт «Рапсодия весны» будет повторен в мае и вновь польется волшебная музыка из-под струн Оркестра русских народных инструментов Арктического Государственного института культуры и искусств!

