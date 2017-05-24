Ребята из Нерюнгри лучше всех знают суть гимна РФ

Южно-Якутский технологический колледж выиграл Гран-при на Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами», проведенном Академией инновационного образования и развития при поддержке общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» в целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Гимн — один из символов государства. Однако далеко не все юные граждане России понимают, какой смысл кроется в словах главной песни страны. Подростки затрудняются с определениями слов «священный», «держава», «славься», «воля» и даже «Отечество».

Жюри оценило более 2000 конкурсных работ из 525 городов и поселков России. 54 региона страны — таков охват участников конкурса.

Результаты конкурса объявлены 19 мая 2017 года в прямой трансляции из Общественной палаты РФ, где проходила торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Гимн России понятными словами».

С приветственным словом к участникам конкурса обратился Секретарь Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав БОЧАРОВ.

23 мая в Южно–Якутском технологическом колледже состоялось поздравление победителей конкурса. Ими стали студенты группы КИП и А-1 «Наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики» СМИРНОВ Димитрий, ЩЕЛКАНОВ Андрей, ДУРЫШЕВ Павел, РУБАН Илья, ЧОЙЖИНИМАЕВ Анжи, ШЕПЕЛЕВ Кирилл и ШИРАПОВ Эрдэм.

Руководитель проекта – КУДРЯШОВА Татьяна Борисовна, преподаватель русского языка и литературы, руководитель Студенческого информационного центра.

«Созданный проект – это яркая демонстрация того, что любовь к Отечеству – верный ключ к сердцу человека в гражданско–патриотическом воспитании», — отмечает коллектив колледжа.