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24 августа 2018, 10:53
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Ребенок выпал из окна 5 этажа: виновнику вынесен приговор

Мировой суд судебного участка №33 Республики Саха (Якутия) по Усть-Янскому району рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя З. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Государственное обвинение по делу поддерживалось прокуратурой Усть-Янского района.

В судебном заседании установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не закрыв форточку рамы оконного проема в кухне квартиры, ушел в магазин, оставив малолетнего ребенка без присмотра взрослых.

Ребенок в отсутствие мужчины, забравшись на стул, открыл незапертую форточку, выглянул через нее наружу и, не удержавшись, упал с высоты пятого этажа на заснеженную прилегающую к дому территорию. В результате падения ребенок получил тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании осужденный свою вину в инкриминированном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил З.к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда в силу не вступил.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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