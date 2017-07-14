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Ребенок во дворе попал под колесо автомобиля

13 июля 2017 года в 11 часов утра в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии во дворе дома № 100 по ул. Лермонтова г. Якутска.

На место ДТП незамедлительно были направлены служба скорой медицинской помощи и наряд ДПС.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель автомашины Тойота Суксид 1987 года рождения, житель г. Якутска, двигаясь по дворовой территории дома № 100 по ул. Лермонтова, задним левым колесом совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения, который прогуливался по двору вместе с отцом.

Водитель пояснил, что после того как, он остановился, чтобы дать пройти ребенку и его отцу, начал движение и услышал сзади крик отца, после чего сразу остановился.

Отец пострадавшего ребенка пояснил, что они с сыном шли за руку домой с магазина, и, проходя мимо данного автомобиля, его сын споткнулся, при этом его нога попала под колесо автомашины.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям и родителям соблюдать безопасный скоростной режим. На дворовых территориях быть особенно осторожными, ведь из каждого угла, припаркованной машины может неожиданно выбежать ребенок. Прежде чем начать движение задним ходом обязательно просигнальте, не делайте резких поспешных движений.

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