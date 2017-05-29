Ребенок упал в котлован в Якутске: новый виток дела

Завершено расследование уголовного дела о травмировании ребенка при падении в строительный котлован

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту травмирования 8-летнего ребенка.

Следствием установлено, что генеральный директор строительной компании в период приостановления строительства многоквартирного жилого дома в 29 квартале г. Якутска не обеспечил ограниченность доступа посторонних лиц на строительный объект.

Вследствие этого в ограждении образовался проём для свободного доступа посторонних лиц на территорию строительной площадки объекта.

25 февраля 2017 года около 14 часов во время прогулки 8-летний ребенок путем свободного доступа проник через проём в ограждении на территорию строительной площадки и упал в котлован с высоты около 10 метров.

При падении мальчик получил кататравму, закрытый перелом правого бедра со смещением и был доставлен в больницу.

Обвиняемый признал вину в полном объёме. На всех стадиях расследования уголовного дела активно способствовал следствию, в полном объеме загладил причинённый преступлением моральный и материальный вред.

Потерпевшие претензий к обвиняемому не имеют, ввиду этого после направления уголовного дела суд в порядке ст. 25.1. УПК РФ в отношении обвиняемого применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.