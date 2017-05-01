Ребенок растерялся в дорожной ситуации и попал в ДТП

29 апреля около половины пятого часа вечера в дежурную часть Госавтоиснпекции г. Якутска поступила информация о наезде на ребенка на ул. Чернышевского напротив дома № 103.

Предварительно установлено, что водитель автомашины «Тойота Раш», двигаясь по ул. Чернышевского со стороны ул. Автодорожная в направлении Покровского тракта совершила наезд на 9-летнего мальчика. Автомобилистка объяснила, что, проехав нерегулируемый пешеходный переход, примерно в 12 метрах от «зебры», неожиданно из-за стоящих встречных автомобилей выбежал ребенка, но сразу же остановиться она не смогла.

С места происшествия маленький пешеход был доставлен бригадой скорой помощи в медучреждение, где врачи обнаружили у него травму головы, ушиб легких и подвывих позвонка. Позже мальчик был госпитализирован.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что пострадавший ребенок живет недалеко от места автоаварии, в тот день он пошел за хлебом в магазин, расположенный на другой стороне дороги от его дома.

Необходимо отметить, что в 12 метрах от места наезда расположен нерегулируемый пешеходный переход, оборудованный необходимыми дорожными знаками.

По факту ДТП, в котором несовершеннолетний пешеход получил травмы, Госавтоинспекцией направлены представления в школу, где обучается ребенок, и в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в преддверии летних школьных каникул в школе № 27, как и во многих других учебных заведениях, пройдут лекции, беседы и другие различные мероприятия, направленные на совершенствование знаний ПДД учащимися. Также инспекторы ГИБДД примут участие в родительских собраниях, «родительских всеобучах», на которых подробно объяснят как правильно обучить ребенка дорожным правилам.

Родителям стоит учесть, что, несмотря на то, что маленький пешеход обучен «дорожной азбуке», ребенок может растеряться на проезжей части в сложной обстановке, поэтому как можно чаще необходимо повторять с ним как и где нужно переходить дорогу, еще раз объяснить значение дорожных знаков и заглянуть в маршрут безопасного движения «Дом – школа – дом».

Источник: Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»