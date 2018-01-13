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Ребенок «по договору»: Нужно ли запрещать суррогатное материнство в России

Госдума рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства. Автор инициативы, член Совфеда Антон БЕЛЯКОВ, считает, что такие услуги нарушают права ребенка и являются недоступными для большинства нуждающихся в них пациентах. Депутаты придерживаются другого мнения: суррогатное материнство необходимо регулировать законодательно. Стоит ли запрещать услуги рождения детей «по договору» — в материале «360».

Семейная идентичность и «генетический туризм»

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства, сообщило REGNUM. Автор инициативы, член Совфеда Антон Беляков, считает, что процедура рождения ребенка «по договору» нарушает права младенца на семейную идентичность. Сенатор подчеркнул, что новорожденные имеют психофизическую связь с суррогатной матерью, которая формируется еще в утробе. Таким образом, передача ребенка в другую семью может нанести ему психологическую травму, считает Беляков.
Трудности, связанные с рынком суррогатного материнства возникают и из-за юридической неопределенности такого «бизнеса» — официально принятых гражданско-правовых договоров не существует. Кроме того, услуги по вынашиванию ребенка являются весьма дорогостоящими и доступны лишь 0,01% пациентов, которые в ней нуждаются, заявил сенатор. При этом в России становится все более распространенным «генетический туризм» — оказание услуг по суррогатному материнству для иностранцев. Такая тенденция приведет к дальнейшей коммерциализации сомнительного «бизнеса», уточнил Беляков.
В комитете по охране здоровья Госдумы напротив, подчеркивают необходимость совершенствования законодательства в отношении суррогатного материнства. Парламентарии напомнили об участившихся случаях заболеваний бесплодием, а также увеличивающемся числе первородящих женщин. Чтобы не допустить ухудшения демографической ситуации, необходимо использовать новейшие репродуктивные методы — в том числе и суррогатное материнство, считают депутаты. Кроме того, полный запрет на такую процедуру может повлечь образование «теневого рынка» вынашивания детей.

«Иногда женщина счастлива, когда ей кто-то родит»

Парламентарии не могут поддержать закон о запрете суррогатного материнства, рассказала «360» член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Тамара ПЛЕТНЕВА. «Разные бывают ситуации. Иногда женщина счастлива, когда ей кто-то родит, ведь сама она не может», — заявила она. Плетнева подчеркнула, что причин для принятия такой инициативы на данный момент не существует — суррогатное материнство помогает в демографии, благодаря возможности бесплодным родителям завести ребенка.
«Суррогатное материнство запрещать не надо — надо регулировать», — рассказал член комитета по охране здоровья Госдумы Федот ТУМУСОВ. Депутат считает, что такие услуги нужно начать регулировать в рамках правового поля и юридические документировать. «Запрещать — легче всего. Но запретом людям не поможешь», — считает Тумусов. По словам парламентария, услуги суррогатных матерей не вносят существенный вклад в развитие демократии, но могут осчастливить бесплодных родителей.
Все зависит от той атмосферы, в которой будет расти ребенок. Если там будут нормальные люди и хорошая семейная атмосфера, то это никак не будет влиять на психику ребенка. Это непростое решение для суррогатной матери в силу каких то обстоятельств и если оно будет отражаться на настроении, то это может нанести ей вред — Федот Тумусов.
Инициатива о запрете суррогатного материнства нанесет неисправимый удар по тем людям, которые не могут иметь детей, рассказала «360» уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения МИШОНОВА. «Мы понимаем, что сейчас суррогатное материнство — это особая зона конфликта, потому что до конца не проработан юридический механизм в этом вопросе», — сообщила она. Мишонова заявила о необходимости совершенствования законодательной базы, которая будет защищать как детей, так и суррогатных матерей и потенциальных родителей. Запрет этой процедуры в России приведет к тому, что к ней буду прибегать либо за границей, либо на теневом рынке, считает собеседница «360».
Для нас рождение ребенка — это благо. Сохранение детской жизни — это великое счастье и наша основная цель. Исходя из этой инициативы, можно таким же образом запретить детей, от которых отказываются родители. Но мы не списываем их со счетов и делаем все, чтобы их жизнь была удачной и чтобы они обрели семью — Ксения Мишонова.

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Источник: 360tv.ru
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