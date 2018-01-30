АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-41
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.29
 69.85
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 30 января 2018
30.01.2018, 5:30
Политика
Эксклюзив
Депутату Тумусову устроили травлю на его пресс-конференции
30.01.2018, 1:01
Общество
Сегодня день рождения руководителя, артистки, скульптора и журналиста
29.01.2018, 21:44
Красота & Здоровье
Минздрав информирует о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Вилюй»
29.01.2018, 21:43
Красота & Здоровье
Ребенок из Усть-Неры спасен, младенец из Сунтара пока подключен к аппарату
29.01.2018, 21:36
Экология
Резонанс
Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife
29.01.2018, 18:00
Общество
В гостях у славного защитника Ленинграда
29.01.2018, 17:50
Общество
Доноры Якутска смогут получить задержанную компенсацию за сдачу крови в конце недели
29.01.2018, 17:40
Спорт
Оленеводы Якутии встретят команду итальянских альпинистов
29.01.2018, 17:30
Происшествия
Еще одного пострадавшего в крупном ДТП отправили санрейсом из Мирного в Якутск
29.01.2018, 17:24
Республика
Жителей Сахалина, Якутии и Камчатки посчитают в ходе пробной переписи населения
29.01.2018, 17:21
Общество
В Якутии за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9 тысяч человек
29.01.2018, 17:17
Общество
30 января предстоят временные ограничения электроснабжения
29.01.2018, 16:56
Республика
План развития Якутии до 2020 года потребует более 16 млрд рублей на инфраструктуру
29.01.2018, 16:43
Общество
«Мы не секта»: Кто и зачем проводит мужской алгыс в Доме Арчы
29.01.2018, 16:37
Экология
Якутск переходит на раздельный сбор мусора 
29.01.2018, 16:32
Происшествия
Рога шерстистого носорога замешаны в крупном мошенничестве
29.01.2018, 16:27
Общество
Юлия Лазарева: Волонтерство — творческое самовыражение
29.01.2018, 16:10
Экономика
Жиганской энергетике – 65 лет!
29.01.2018, 15:52
Происшествия
Ребенок, выживший в крупном ДТП, нуждается в психологической помощи
29.01.2018, 15:41
Происшествия
Работница общепита залезла в кассу и украла 20 тысяч рублей
29.01.2018, 15:22
Республика
Восстановительные работы в Бердигестяхе идут по графику
29.01.2018, 15:17
Культура & Образование
Федеральное финансирование отрасли культуры увеличилось в 7 раз
29.01.2018, 15:05
Культура & Образование
Фотофакт
Эксклюзив
«Смерть Сталина» покажут в Якутске?
29.01.2018, 14:52
Спорт
«Якутия. Холод. Гора. Победа». Невероятные приключения итальянцев в Якутии
29.01.2018, 14:41
Общество
Продуктовая «корзинка добра» возвращается
29.01.2018, 14:32
Происшествия
Двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за ошибки педиатра
29.01.2018, 14:20
Общество
В Якутске заболеваемость гриппом выросла на 37 процентов
29.01.2018, 14:13
Столица
Горожане могут послушать отчеты мэрии онлайн
29.01.2018, 13:45
Общество
Спасатели Якутии готовы к запуску ракеты
29.01.2018, 13:30
Общество
11 секретов долгого и счастливого брака
29.01.2018, 13:15
Происшествия
За минувший уикэнд в Якутске произошло 25 ДТП
29.01.2018, 13:00
Экономика
Журналистский десант высадился на Жатайской базе эксплуатации флота ЛОРП
29.01.2018, 12:50
Культура & Образование
Редкие экспонаты музея Александра Кошукова
29.01.2018, 12:40
Происшествия
Видео
Показания мужчины, выбросившего своего сына со второго этажа
29.01.2018, 12:30
Спорт
Якутские боксеры завоевали три путевки на первенство России
29.01.2018, 12:20
Культура & Образование
Федеральное софинансирование отрасли культуры Якутии достигнет 73 млн рублей
29.01.2018, 12:18
Желток
Позитив
Звездная блондинка якутской эстрады в третий раз стала мамой!
29.01.2018, 12:10
Происшествия
Резонанс
Котельная РИК в Бердигестяхе работает в штатном режиме
29.01.2018, 12:00
Республика
Новая школа открылась в поселке Усть-Мая
29.01.2018, 11:59
Культура & Образование
Лааhар: Презентация книги в память о великом актере Лазаре Сергучеве
29.01.2018, 11:50
Культура & Образование
В Якутске проведена III городская олимпиада школьников по основам православной культуры
29.01.2018, 11:42
Общество
Семья Черовых благодарит…
29.01.2018, 11:40
Республика
С космодрома «Восточный» ожидается запуск третьей ракеты
29.01.2018, 11:30
Общество
Осужденным книголюбам рассказали о шаманизме
29.01.2018, 11:20
Культура & Образование
Диалог ветеринарных врачей
29.01.2018, 11:11
Происшествия
Незваный гость два дня прожил в чужом доме
29.01.2018, 11:00
Общество
В 2018 году в Якутии пройдет пробная перепись населения
29.01.2018, 10:59
Происшествия
Резонанс
Состояние ребенка, которого отец выбросил со второго этажа, по-прежнему тяжелое
29.01.2018, 10:50
Происшествия
Выжившая в ДТП на трассе «Вилюй» женщина благодарит всех, кто помог ей и ее ребенку
29.01.2018, 10:40
Общество
В Якутске состоится научно-практическая конференция, посвященная Василию Роббеку
29.01.2018, 10:30
Спорт
Василий Румянцев — четырехкратный чемпион ДФО по настольному теннису!
29.01.2018, 10:20
Экономика
Правительство Якутии: Массовое повышение заработных плат не должно привести к росту цен
29.01.2018, 10:10
Общество
#PROдвижение: школа блогеров
29.01.2018, 10:00
Экономика
Энергетики ЦЭС проводят очистку проводов ЛЭП от куржака
29.01.2018, 9:57
Происшествия
Экстра
Произведен запуск котельной в п. Бердигестях
29.01.2018, 9:50
Республика
Главный врач Алданской больницы встретился с населением
29.01.2018, 9:40
Экология
Метели с порывами ветра до 17-22 метров в секунду ожидаются в районах Якутии
29.01.2018, 9:30
Политика
Резонанс
Членство арестованного главы в ЕР приостановлено
29.01.2018, 9:20
Происшествия
Жительницу Якутии сняли с самолета в Дубай из-за курения
29.01.2018, 9:10
Экономика
Сегодня в Ленске предстоят временные ограничения электроснабжения
29.01.2018, 9:01
Происшествия
В Якутии произошло четыре пожара
29.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Понедельник 29 января 2018
29.01.2018, 1:01
Общество
Сегодня день рождения вице-спикера, руководителя и хомусиста
28.01.2018, 23:51
Общество
Эксклюзив
На Сунтарском землячестве сорваны маски!
28.01.2018, 22:15
Происшествия
Резонанс
Сунтар: Младенец, которого отец выкинул из окна, не транспортабелен – врачи
28.01.2018, 21:49
Республика
В Бердигестяхе приступили к запуску тепла на магистральные сети
28.01.2018, 18:16
Республика
Егор Борисов поставил задачу в пострадавшем Бердигестяхе
28.01.2018, 15:37
Республика
Егор Борисов прибыл в Бердигестях, пострадавший от пожара в котельной
28.01.2018, 15:19
Происшествия
Бердигестях: При пожаре в котельной погиб оператор Анатолий Николаев
28.01.2018, 15:06
Путешествия
HILTON SHARJAH 5* в Эмиратах ждет вас
28.01.2018, 14:57
Происшествия
ДТП на дороге «Вилюй»: 3 погибших, 3 пострадавших
Архив новостей
Красота & Здоровье
29 января 2018, 21:43
317

Ребенок из Усть-Неры спасен, младенец из Сунтара пока подключен к аппарату

О состоянии ребенка из Усть-Неры: состояние ребенка не угрожает его жизни, ребенок не находится в реанимации. Состояние ребенка — средней степени тяжести. 29 января планировалась госпитализация обычным рейсом, не рейсом санитарной авиации. Ребенок нуждается именно в плановой госпитализации, специализированном обследовании, в ближайшее время будет направлен в Педиатрический Центр Республиканской Больницы №1 — Национальный Центр Медицины. Специалистами Педиатрического Центра будет проведена более широкая диагностика, полный перечень лабораторных исследований.

О состоянии десятимесячного младенца: на сегодняшний день состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Продолжается стабилизирующая терапия. Завтра, 30 января, будет проведена повторная телемедицинская консультация с врачами – нейрохирургами и детскими реаниматологами города Якутск.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс - служба МЗ РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
28.01.2018, 13:39
Столица
Эксклюзив
Высококультурная отставка из мэрии
28.01.2018, 23:51
Общество
Эксклюзив
На Сунтарском землячестве сорваны маски!
25.01.2018, 22:06
Финансы
Экстра
Назначен руководитель налоговой инспекции Якутии
24.01.2018, 9:40
Политика
«Кадровая революция» в правительстве Якутии — быть или не быть
27.01.2018, 18:20
Политика
Некролог
Скончался известный политический деятель Якутии
25.01.2018, 0:49
Желток
Видео
Эксклюзив
За кулисами: Как за границей снимали новый клип Сахаи
25.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 25 января 2018
26.01.2018, 16:09
Происшествия
Экстра
В Якутии в хозяйстве начинающего фермера задохнулись почти все коровы
26.01.2018, 17:32
Происшествия
Экстра
Отправлен в отставку руководитель предприятия. Взятка
26.01.2018, 15:58
Культура & Образование
Экстра
В минобрнауки республики новый заместитель министра
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Экология
29.01.2018

Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife

Экономика
29.01.2018

Журналистский десант высадился на Жатайской базе эксплуатации флота ЛОРП

Культура & Образование
29.01.2018

Редкие экспонаты музея Александра Кошукова

Культура & Образование
29.01.2018

Лааhар: Презентация книги в память о великом актере Лазаре Сергучеве

Общество
29.01.2018

Семья Черовых благодарит…

Резонанс
Происшествия
29.01.2018

Состояние ребенка, которого отец выбросил со второго этажа, по-прежнему тяжелое

Экстра
Происшествия
29.01.2018

Произведен запуск котельной в п. Бердигестях

Резонанс
Политика
29.01.2018

Членство арестованного главы в ЕР приостановлено