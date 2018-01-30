Ребенок из Усть-Неры спасен, младенец из Сунтара пока подключен к аппарату

О состоянии ребенка из Усть-Неры: состояние ребенка не угрожает его жизни, ребенок не находится в реанимации. Состояние ребенка — средней степени тяжести. 29 января планировалась госпитализация обычным рейсом, не рейсом санитарной авиации. Ребенок нуждается именно в плановой госпитализации, специализированном обследовании, в ближайшее время будет направлен в Педиатрический Центр Республиканской Больницы №1 — Национальный Центр Медицины. Специалистами Педиатрического Центра будет проведена более широкая диагностика, полный перечень лабораторных исследований.

О состоянии десятимесячного младенца: на сегодняшний день состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Продолжается стабилизирующая терапия. Завтра, 30 января, будет проведена повторная телемедицинская консультация с врачами – нейрохирургами и детскими реаниматологами города Якутск.