Реальный срок за вождение в пьяном виде получил мужчина, 22 раза нарушавший ПДД

В Якутске усилено наказание, назначенное водителю, управлявшему автомобилем в состоянии опьянения. Осужденному назначили наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав на 3 года, сообщила ИА SakhaLife пресс-служба прокуратуры республики.

Приговором мирового судьи по судебному участку № 41 г. Якутска Республики Саха (Якутия) гр. Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, с назначением наказания в виде 220 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Государственный обвинитель не согласился с приговором ввиду его несправедливости вследствие чрезмерной мягкости, и внес апелляционное представление, указав, что судом не учтены характер и общественная опасность содеянного, а также данные о личности осужденного.

Так, мужчина 22 раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в июле и ноябре 2016 года осужден за совершение аналогичного преступления к обязательным работам, а затем и к условному лишению свободы, однако должных выводов для себя не сделал и в период испытательного срока вновь продолжил управлять транспортным средством, находясь в состоянии опьянения.

По результатам рассмотрения Якутский городской суд удовлетворил апелляционное представление государственного обвинителя и изменил приговор мирового судьи, назначив осужденному наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.