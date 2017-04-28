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Культура & Образование
28 апреля 2017, 18:48
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Реальное предложение для Арктики от будущего агронома

Именно такую характеристику дал Глава Якутии Егор Борисов, проекту выпускницы Октемского филиала Якутской ГСХА Акулины Суздаловой.

Сегодня Акулина выступила на форуме «Выпускник 2017: за новое село!» с проектом о выращивании картофеля в Арктической зоне. Она родилась и выросла в Уяндинском национальном наслеге Усть-Янского улуса. Через месяц вернется в родное село с дипломом агронома. Егор Афанасьевич подчеркнул: «На первый взгляд проекты маленькие и малозатратные, но они очень значимые. Предложение от будущего агронома Акулины Суздаловой  о выращивании картофеля на Севере это не фантазии.  Во время войны в Тикси выращивали арбуз, картошку, капусту. Этот проект смелый и если Акулина обоснует и научит людей высаживать картофель в Арктической зоне, это будет революцией».

Якутскую ГСХА на форуме еще представил будущий зоотехник Петр Пермяков. Его проект позволяет упростить устаревшую процедуру бонитировки путем применения новых технологий. Бонитировка это оценка сельскохозяйственных животных по племенным и продуктивным качествам для определения их племенной или хозяйственной ценности. На сегодняшний день Петр уже применил технологию и получил инвестиции от разработчика графического программного продукта CorelDRAW.

Модераторами второго форума выпускников выступили ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова и ректор Якутской сельскохозяйственной академии Иван Слепцов.

За все годы развития высшего аграрного образования Якутии выпущено более 15 тысяч специалистов в сфере агропромышленного комплекса. 2017 году Якутскую ГСХА более 700 студентов.

Сегодня одним из самых важных показателей востребованности вуза является показатель трудоустроенности выпускников. Потому практикоориенитрованность является первостепенной задачей в организации учебного процесса. Нами открыты базовые кафедры, организованы выезды на практические занятия в предприятия агропромышленного комплекса республики. С начала текущего года студенческие мобильные группы по графику выезжают на животноводческий комплекс крестьянско-фермерского хозяйства «Удьуор». Непосредственное общение с Героем Труда Российской Федерации Михаилом Николаевичем Готовцевым дает возможность молодым людям осознать, что только трудом, знанием и опытом достигается успех. Кроме того мы подписали соглашения с Департаментом занятости РС(Я), с Автономным учреждением «Бизнес-инкубатор», с муниципальными образованиями. С целью участия в организации эффективного применения ведомственной целевой программы “О поддержке начинающих фермеров” структурным подразделением – Институтом дополнительного образования работников АПК проводятся курсы. Отрадно, что среди победителей большинство заявителей являются выпускниками Якутской ГСХА. Далее нами принято решение по расширению сотрудничества с зарубежными ВУЗами. Первая группа якутских студентов по обмену проходят обучение в аграрном университете имени Сакена Сейфуллина в городе Астана. В рамках сотрудничества с Новосибирским аграрным университетом студент  второго курса Октемского филиала выехал на практику в Германию. Таким образом, Академия приступила к реализации плана действий по обеспечению трудоустройства выпускников, что позволит достигать стабильные показатели и выстроить эффективные механизмы формирования государственного заказа на подготовку кадров с последующим  трудоустройством выпускников.

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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