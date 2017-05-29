Реализуй свое право на здоровье!

Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 г.№36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», диспансеризации подлежат взрослые в возрасте: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 95, 99 лет. Любой гражданин в вышеозначенном возрасте имеет право пройти бесплатную диспансеризацию с полисом обязательного медицинского страхования.

Какие основные цели преследует диспансеризация?

Диспансеризация нацелена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. К ним относятся: болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни лёгких. Кроме того, диспансеризация направлена на скрининг лиц, пагубно употребляющих алкоголь, наркотики и психоактивные вещества, а также на проведение всем гражданам, имеющим факторы риска развития вышеперечисленных заболеваний, профилактического консультирования (индивидуального или группового) в школах здоровья пациентов.

Как пройти диспансеризацию.

Прохождение первого этапа диспансеризации требует два визита в лечебное учреждение. Первый визит начинается с кабинета медицинской профилактики поликлиники. В ходе его проводятся анкетирование, антропометрические исследования, измерение внутриглазного давления пациента. Потом пациент получает маршрутный лист и начинает проходить необходимые исследования, которые в первую очередь включают в себя сдачу необходимых анализов, маммографию для женщин старше 39 лет. Второй визит проводится уже с осмотром врача терапевта, профилактическим консультированием по итогам первого этапа диспансеризации в кабинете медицинской профилактики.

Второй этап диспансеризации проводится, если по результатам первого выявлено подозрение на наличие неинфекционного заболевания, высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. Он включает в себя фиброгастродуоденоскопию, осмотр врача-невролога, хирурга, гинеколога, офтальмолога, определение липидного спектра крови. Объём осмотра и обследований на втором этапе назначается врачом индивидуально для каждого пациента.

Если человек прошёл все назначенные исследования, что дальше?

После прохождения всех обследований врачи определяют соответствующую группу здоровья пациента. Их всего три. Первая группа — когда у пациента отсутствуют хронические неинфекционные заболевания и факторы риска указанных заболеваний или же они минимальны. Вторая группа — когда не установлены инфекционные заболевания, но имеются факторы риска, высок суммарный сердечно-сосудистый риск. Третья группа — граждане с заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи.

О каких факторах риска идёт речь?

Это факторы, которые способствуют развитию неинфекционных хронических заболеваний: повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, чрезмерное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение. Раннее выявление факторов риска и своевременное их устранение — это тоже одна из целей проведения диспансеризации взрослого населения.

Является ли диспансеризация обязательной?

Нет, диспансеризация – дело добровольное. И успех программы во многом зависит от желания человека следить за состоянием своего здоровья. Важно, чтобы было понимание и со стороны работодателей. Напоминаем, что согласно статье 24 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Диспансеризация – благое дело. К тому же сегодня модно не болеть! А для этого важно болезнь предупредить.

Какова роль страхового представителя?

С января 2017 года начали работать страховые представители 2 уровня. Перед медицинскими страховщиками поставлена задача индивидуального информирования граждан по важным для них вопросам, связанным с получением медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования. Одна из задач которых – индивидуальное информирование о возможности прохождения диспансеризации, контроль над прохождением обследований, выяснение причин отказов от осмотра, а также анализ данных опросов и результатов по итогам этого профилактического мероприятия. Используем разные средства коммуникации для информирования наших застрахованных: самый распространенный из них – отсылка СМС. Но в некоторых случаях, работаем по телефону или присылаем информационные письма в бумажном виде через почту. К сожалению, большинство граждан еще весьма слабо реагируют на приглашения пройти профилактические мероприятия.

Сахамедстрах призывает всех, кто еще не прошел диспансеризацию, заблаговременно позаботиться о своем здоровье и до конца года обратиться в поликлинику.

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