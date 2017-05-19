Реализация партийного проекта «Городская среда» в Нерюнгри

МО «Город Нерюнгри» является участником партийного проекта «Городская среда». В рамках проекта на благоустройства дворовой территории городу будут выделены денежные средства в размере 30 235 486 рублей.

Глава городского округа, секретарь Нерюнгринского местного отделения партии «Единая Россия» Леонид ОЛЕЙНИК провел встречи с жителями многоквартирных домов, предоставивших предложения. Во время встреч были обсуждены предложения по благоустройству дворовых территорий.

Всего поступило 29 заявок от жителей города. По итогам заседания общественной комиссии было принято решение включить в адресный перечень дворовые территории: пр. Ленина, 4, пр. Ленина, 1/1, пр. Ленина, 1/2, ул. Тимптонская, 7, ул. Карла Маркса, 18, пр. Дружбы Народов, 5, ул. Тимптонская, 1. Также включены Сквер матери и ребенка (лесная зона за ЦКиД им. А.С. Пушкина) и городской сквер на пересечении пр. Ленина – ул. Карла Маркса – сквер Строителей.

Работы по благоустройству должны завершиться до конца года.