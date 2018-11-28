Разыскивается студент СВФУ

ИА SakhaNews. Мирнинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения студента 3-го курса Мирнинского политехнического института филиала Северо-Восточного федерального университета Чагыла Михайлова.

Сообщение о его исчезновении поступило в правоохранительные органы 23 октября 2018 года. Были организованы поисковые мероприятия, которые не принесли результата.

Установлено, что Чагыл Михайлов 23 октября 2018 года в 17 часов 30 минут вышел из здания учебного корпуса МПИ(ф) СВФУ, расположенного по ул.Тихонова, д.5, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Следственные органы обращаются ко всем, кто имеет любую информацию о местонахождении Михайлова, с просьбой сообщить об этом в Следственный комитет.

Разыскивается: Михайлов Чагыл Никитич, 14.07.1998 г.р., уроженец села Далыр Верхневилюйского района, проживал в общежитии номер 3 МПТИ СВФУ.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170-180, среднего телосложения, азиатский тип лица, лицо овальное, глаза карие, волосы прямые черные. Был одет в коричневую демисезонную куртку с капюшоном без меха, черные джинсовые брюки.

Лиц, располагающей какой-либо информацией, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам в городе Мирном Республики Саха (Якутия): 8 (411-36) 3-28-47, 3-23-48, 4-72-10, либо обратиться в Мирнинский следственный отдел СУ СК РФ по РС(Я) по адресу: г.Мирный, ул.Ленина, 1/1 к старшему следователю Красноштановой О.Б.