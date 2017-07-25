Разыскивается пропавшая без вести

УУР УМВД России по Владимирской области разыскивается пропавшая без вести несовершеннолетняя Щербакова Анна Ивановна. 24.06.2000 г.р., уроженка Курской области, проживающая по адресу: Владимирская обл., Собинский район, дер.Толпухово, ул.Молодежная, д.5, кв. 24, местонахождение которой не известно с 8 марта 2017 года. Разыскиваемая не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, может представляться вымышленными именами: Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина и т.п. Может находиться на территории одного из субъектов РФ. Обращаться: Управление уголовного розыска УМВД России по Владимирской области: г.Владимир, ул.Б.Московская, д.45, тел.: 8(4922) 37-42-62, 37-43-92, 37-43-97, 37-45-59. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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