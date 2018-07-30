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30 июля 2018, 11:20
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Развиваем предпринимательство вместе!

В наше время предпринимательство – одно из самых важных направлений в развитии любого города, которое включает в себя все аспекты жизни граждан.

Для взаимодействия, обмена опытом и решения общих проблем работают советы предпринимателей. В Гагаринском и Строительном округах с прошлой недели начали свою работу такие советы, были избраны их Председатели и члены. В преддверии Дня работника торговли 26 июля в Банкетном зале «Ника» впервые прошло Торжественное мероприятие, где чествовали предпринимателей Гагаринского и Строительного округов.

«Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ежедневно вы удовлетворяете повседневные потребности тысяч граждан. От четкой, организованной и эффективной работы предприятий торговли, профессионализма, тактичности и чуткости продавцов зависит настроение и самочувствие людей. Уверены, что вы и впредь будете содействовать укреплению экономического потенциала нашего края, повышению уровня обслуживания населения и насыщению потребительского рынка высококачественными товарами. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, коммерческого успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы благодарны вам за то, что сегодня вы откликнулись на наше приглашение и пришли, чтобы вместе отпраздновать День работника торговли РФ», – сказала Марина Силкина, Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы.

В мероприятии также принимали участие главный врач Якутской городской больницы № 2, член Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «Единая Россия» Саргылана Васильева, член Координационного совета предпринимателей мкр. Марха, генеральный директор ООО «СППК» Андрей Петров. Свои поздравления передали депутат Якутской городской Думы по Пионерскому округу,заместитель генерального директора ООО «Строительный рынок» Иван Данилов.

В ходе торжества Мариной Силкиной были вручены Почетные грамоты Якутской городской Думы депутату Якутской городской Думы Ивану Данилову, директору торгового дома «Стройград» Петру Алексееву, генеральному директору ООО «Прогрессив» ТЦ «Белое Озеро» Роману Катеринкину.

Также были объявлены Благодарности Председателя Якутской городской Думы Индивидуальному предпринимателю Ольге Белоусовой, директору семейно-досугового центра «Ника» Саргылане Герасимовой, директору магазина «Мир инструментов», ИП «Мамаев» Владимиру Мамаеву, генеральному директору ООО «Лентранс» Максиму Дьячкову.Благодарственное письмо Якутского местного отделения Партии «Единая Россия» было вручено генеральному директору ООО «СППК» Андрею Петрову.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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