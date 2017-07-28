Развитию авиатранспортного комплекса республики уделят особое внимание

26 июля в Москве состоялась встреча Егора Борисова с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, посвященная развитию авиатранспортного комплекса республики.

Открывая встречу, глава Якутии отметил, что транспортная доступность региона по-прежнему оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что республика граничит с восемью субъектами РФ, с западной части страны на её территорию ведёт всего лишь одна дорога — из Амурской области, и далее на восток выходит тоже только одна — трасса «Колыма». Именно поэтому руководство республики всегда уделяет повышенное внимание вопросам развития региональной авиации. Однако и по сей день нерешённых проблем в этой сфере остается много.

В ответ на это глава Росавиации Александр Нерадько выразил мнение, что имеющиеся сегодня бюджетные ограничения, конечно, не способствуют развитию авиационной инфраструктуры, однако его ведомство готово поддержать предложения республики.

Так, в федеральную собственность будет передан объект незавершенного строительства — здание Якутского управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения в Якутске. Соответствующая договорённость с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» уже достигнута.

Кроме того, со стороны Федерального агентства воздушного транспорта подготовлены и внесены в Минфин России предложения об увеличении до 4,8 млрд рублей объёмов финансирования реконструкции взлетно-посадочной полосы (ИВПП-2) аэропорта Якутск. При этом Александр Нерадько призвал Егора Борисова поддержать Росавиацию в этом вопросе.

Ещё одна проблема, напрямую зависящая от ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» — возможное приостановление рейсов крупных российских авиакомпаний в столицу республики на время проведения строительных работ. Ранее республика обращалась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Глобус» не прекращать полёты, ограничившись заменой класса воздушных судов. Александр Нерадько сообщил, что подобный опыт урегулирования вопросов у ведомства имеется. Однако решения об отказе или продолжении работы с конкретными аэропортами, как правило, принимаются индивидуально, исходя из особенностей работ по реконструкции.

Пожалуй, самый сложный вопрос, рассмотренный в ходе встречи, касался прекращения действия Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», вследствие чего могут возникнуть трудности с продолжением реконструкции и строительства северных аэродромов. В настоящее время Правительством РС(Я) направлено обращение в Минтранс России с просьбой включить мероприятия по реконструкции и строительству 15 аэропортовых комплексов (в Белой Горе, Верхневилюйске, Вилюйске, Депутатском, Жиганске, Зырянке, Магане, Нерюнгри, Нюрбе, Олёкминске, Полярном, Сангаре, Черском, Усть-Нере, Хандыге) в действующую Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)».

Александр Нерадько заверил Егора Борисова, что со стороны Росавиации этот вопрос будет активно прорабатываться. Тем более что есть поручение вице-премьера Правительства РФ – полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о включении в новую программу всех ранее исключённых объектов.

Далее Егор Борисов затронул проблему обновления парка воздушных судов в связи с полным выводом из эксплуатации в 2017-2022 годах устаревших типов самолётов на внутрирегиональных маршрутах. По словам главы Якутии, предлагаемый сегодня на замену самолёт Ил-114 не подходит для климатических условий республики, тогда как военный Ил-112, адаптированный под пассажирские перевозки, мог бы подойти идеально.

Схожая ситуация и с парком вертолётной техники – сегодня средний возраст вертолётов региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» превышает 28 лет. Оценка потребностей говорит о том, что к 2022 году «полярникам» потребуется дополнительно 15 единиц техники.

При этом в условиях низкой доходности местных перевозок у авиаторов отсутствует возможность привлечения собственных средств для её приобретения. Включение вертолётов в федеральную программу субсидирования лизинга воздушных судов в рамках постановления Правительства РФ могло бы решить эту проблему.

Глава Росавиации с пониманием отнёсся к озвученным проблемам, объяснив, что сегодня есть хорошие предпосылки для включения вертолётной техники в федеральную программу лизинга. Что касается переоборудования самолётов Ил-112 для пассажирских перевозок, то этот вопрос требует серьёзного обсуждения, причём не только на уровне Федерального агентства воздушного транспорта.

В качестве дополнительного вопроса была поднята новая для республики тема развития частной малой авиации для осуществления пассажирских перевозок. Егор Борисов поинтересовался, возможно ли смягчение авиационных регламентов для частников. Как озвучил Александр Нерадько, любые коммерческие перевозки – будь то пассажирские или грузовые рейсы – подпадают под строгие требования, смягчать которые не спешат не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Он привел в пример США, где частная малая авиация очень развита, однако исключительно «для личного пользования». Если пилот начинает перевозить пассажиров, на него сразу же распространяются правила, актуальные для коммерческих пилотов.

В заключение разговора глава республики пригласил руководителя федерального ведомства на мероприятия по празднованию 75-летия воздушной трассы «Алсиб». Александр Васильевич ответил, что с удовольствием ещё раз побывает в Якутии.

Встреча завершилась подписанием совместного Протокола о развитии авиатранспортного комплекс Республики Саха (Якутия).

Со стороны республики в совещании также принимали участие заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей Колодезников, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Семён Винокуров, первый заместитель главы города Якутска Сергей Игнатенко, директор аэропорта «Якутск» Николай Местников.