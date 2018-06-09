Развитие требует перезагрузку всех специалистов села

На базе института дополнительного профессионального образования прошли курсы повышения квалификации. Программа курсов выстроена в рамках реализации Государственной программы РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы».

На базе института дополнительного образования Якутской ГСХА осуществление подобных проектов не впервые. Установочные лекции были проведены руководителями департаментов и управлений министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я). О состоянии и динамике развития АПК Республики Саха (Якутия) рассказала первый заместитель министра Татьяна Мучина. Все лекции практически значимые, так по 4 основным подпрограммам обсудили некоторые параметры. Речь шла о методике учета показателей, увеличении ресурсной базы, улучшения жилищных условий. Для реализации программы необходимо грамотное ведение в части нормативно-правового обеспечение, организации правильного учета для использования в составлении отчетностей, организации ликвидации и реорганизации сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Стоит уточнить, что при подготовке основных направлений бюджетной политики Якутии на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов были уточнены некоторые направления развития. Они были рассмотрены с учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации и основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. В нем в частности упоминаются формы поддержки. Так в целях улучшения качества жизни в сельской местности, а также для стимулирования роста производства продукции животноводства будет продолжена реализация мероприятий по поддержке начинающих фермеров, по развитию семейных животноводческих ферм, по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы и финансовому оздоровлению скотоводческих хозяйств. В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства будет продолжена реализация мероприятий по развитию сельских территорий: улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов, строительство производственных объектов сельского хозяйства, сельскохозяйственных угодий; водо-, газоснабжение сельских населенных пунктов; повышение уровня инженерной инфраструктуры и благоустройства жилых домов, производственных и социальных объектов в сельских населенных пунктах; улучшение жилищных условий работников сельского хозяйства и социальной сферы в сельской местности.

Стоит отметить, что соисполнителями программы являются ряд министерств, среди них: министерство образования и науки, министерство духовного развития и культуры, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство здравоохранения и другие. Но так как основным показателем в селе является рост индекса производства сельского хозяйства, эти курсы были нацелены на повышение квалификации специалистов управлений сельского хозяйства улусов.

С учетом вышеупомянутой тенденции комплексного развития села, надо полагать, что повышение квалификации требуется проводить и для специалистов всех сфер жизнедеятельности села.