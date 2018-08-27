Развитие дошкольного образования – залог повышения качества системы образования

В первую очередь, чтобы повысить качество системы образования, считаю, необходимо начинать с детских садов. Об этом заявила заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга БАЛАБКИНА по итогам панельной дискуссии, посвященной проблемам образования.

«Врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ выступил с обращением к работникам сферы образования и науки республики, представителям органов исполнительной власти и местного самоуправления Якутии, педагогической общественности по части определения приоритетов направления государственного образования. По большому счету были определены перспективные образовательные программы, и сегодня мы ждем от педагогов больше обсуждения поднятых актуальных тем. Потому что многие вопросы касаются глобальных основ, это то, о чем несколько раз говорил на панельной дискуссии Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ – это результат каждого образовательного учреждения. Он четко подчеркнул об этом. Взаимосвязь в дальнейшем с учреждениями – продолжать этап образования», – подчеркнула зампред правительства.

Как сообщила Ольга Валерьевна, диалог состоялся. «Мне понравилась дискуссия, потому что она не ушла в разговор о частных проблемах, связанных с применением законодательства, особенностями оплаты труда. У педагогов есть понимание», – поделилась она.

«В первую очередь, чтобы повысить качество системы образования, считаю, необходимо начинать с детских садов. Об этом сказал врио главы республики. И через приобщение к основам культуры многонационального общества достигать намеченные цели», – резюмировала Ольга Балабкина.

Напомним, 22 августа в Общественном Центре г. Якутска состоялось обсуждение дальнейших перспектив отрасли с участием членов Правительства республики, работников сферы образования и науки, представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, педагогической общественности Якутии.