Разрешение на охоту будут выдавать только по электронной записи

Первого августа начинается выдача разрешений на добычу лимитируемых охотничьих ресурсов. В этом году выдача разрешений в городе Якутске осуществляется исключительно по электронной записи. Запись начнется 27 июля в 18:00.

Минсвязи РС(Я) совместно с Минприроды РС(Я) вводят предварительную электронную запись на прием в ведомство через портал государственных и муниципальных услуг http://e—yakutia.ru.

Количество охотников в городе Якутске превышает 90 тысяч человек, активных охотников из них около 30 тысяч. Для устранения очередей в этом году была введена электронная запись на прием в министерство охраны природы через портал. Технологии позволяют до секунд сверять записанных в ведомство, тем самым дублирование записи не допускается.

«Главным приоритетом для нас являются удобство граждан и экономия их личного времени, — прокомментировал первый заместитель министра связи и информационных технологий республики Николай Гришаев. – Электронная запись позволит получить разрешение без очереди в выбранное заявителем время. Среднее количество заявителей будет достигать 192 человек в день».

Подходить в назначенное время нужно по адресу: ул. Курашова, 30/1. Инспектор на месте сверит ФИО заявителя и ПИН-код, получаемый при электронной записи.

Обратите внимание, что для записи необходимо иметь подтвержденную учетную запись (ЕСИА) на портале госуслуги.ру. После авторизации на главной странице портала нужно выбрать сервис «Запись на прием в ведомство», выбрать из списка Министерство охраны природы РС (Я), далее услугу: Охота в общедоступных местах или на особо охраняемых территориях (ООПТ), выбрать дату и время, записать ПИН-код. Подробная инструкция доступна на сайте http://minsvyaz.sakha.gov.ru