Разработан проект комплексного плана модернизации и реконструкции аэропортов

Минтрансом России подготовлен проект комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в который вошли 66 региональных аэропортов. Более половины из них – 38 – это аэропорты дальневосточных регионов, в том числе и Якутии.

Документ подготовлен в соответствии с новым «майским указом» Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204, которым предусмотрено повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации, в том числе за счёт реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов.

Напомним, вопрос реконструкции аэропортовых комплексов Якутии обсуждался в июле текущего года в ходе рабочей встречи временно исполняющего обязанности Главы республики Айсена Николаева с Министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. Лидер республики отметил, что в Якутии самая обширная по географии в стране аэропортовая сеть, представленная 32 аэропортами и 133 посадочными площадками. На сегодняшний день только девять аэропортов – Алдана, Вилюйска, Мирного, Нерюнгри, Полярного, Талакана, Тикси, Чокурдаха и Якутска – имеют искусственное покрытие взлётно-посадочных полос. В целом для комплексного обеспечения транспортной безопасности аэропортовой сети требуется реконструкция 25-и северных аэропортов.

В рамках подготовки проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года Якутия направила предложение о включении в документ всех 25-и аэропортов республики.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), износ основных фондов аэропортов республики составляет 80%. Решение проблемы тесно связана с проблемой списания устаревшего парка воздушных судов Ан-24 и высокими требованиями современных самолётов к качественным характеристикам покрытия посадочных полос. Несвоевременная модернизация аэропортовой инфраструктуры фактически приведёт к транспортной изоляции отдалённых арктических районов республики, в которых отсутствует альтернативное круглогодичное транспортное сообщение.

Республика ведёт целенаправленную работу с федеральными органами исполнительной власти по вопросу реконструкции аэродромной инфраструктуры. В текущем году мероприятие по реконструкции 15-и аэропортовых комплексов (Олёкминска, Нюрбы, Мирного, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангара, Нерюнгри, Полярного, Усть-Неры, Магана) включено в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в перечень объектов, которые могут финансироваться в проектном разделе в случае дополнительного финансирования.

Согласно указу главы государства Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Правительству РФ поручено разработать и утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 1 октября 2018 года.