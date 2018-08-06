Размыв на трассе «Колыма» ликвидирован, движение открыто

На участке трассы Р-504 «Колыма» в Якутии открыто движение для всех видов автотранспорта.

04.08.2018 года дорожные службы ликвидировали размыв земляного полотна на 250-метровом участке на 1065-м км трассы Р-504 «Колыма» (п.Артык, Республика Саха (Якутия).

Частичное подтопление дороги произошло днем ранее из-за подъема уровня воды в реке Нера.

С 8:00 МСК (14:00 ЯКТ) 04.08.2018 на участке открыто движение для легковых автомобилей, с 12:00 МСК (18:00 ЯКТ) на участке открыто движение и для грузовых автомобилей.

На месте дежурит дорожная техника (6 единиц).