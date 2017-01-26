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Культура & Образование
26 января 2017, 15:23
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Размышления Владимира Индигирского об отчёте министерства культуры и духовного развития

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С приходом нового министра культуры и духовного развития РС(Я) Владимира Ивановича ТИХОНОВА за эти годы незаметно, но верно происходят системные изменения в сфере культуры и искусства. Так, одним из важнейших событий в истории системы Министерства культуры Якутии стала реальная реализация комплексного проекта модернизации культуры и искусства.

Красной нитью отчёта минкультуры фигурировало распоряжение главы РС(Я) Егора Афанасьевича БОРИСОВА от 25 января 2016 — Концепция культурной политики в РС(Я) до 2030 года. Сама концепция предусматривает развитие культуры как стратегического ресурса развития республики, повышение культурного уровня и качества жизни населения, развитие межрегионального и международного культурно-духовного взаимодействия, меценатства, благотворительности, государственно-частного партнёрства, а также повышение уровня престижа профессии работника культуры в Якутии.
Прошедший в спокойной и ненавязчивой форме отчёт министерства культуры и духовного развития за 2016 год, одновременно представил на сцене Саха театра новую команду Владимира Тихонова в лице: 1-го замминистра Владислава Валерьевича ЛЁВОЧКИНА, заместителей министра: Марину Владимировну СИЛИНУ и Николая Афанасьевича МАКАРОВА.

Все сидящие в зале вникали каждому слову выступающего, ведь каждый слушающий представлял яркую индивидуальность, отличающего его профессиональной компетентностью, инициативой и мастерством таланта. Это были известные люди, передовые работники культуры и искусства, журналисты Якутии.

Все мы познакомились с отделами современного МКиДР, состоящий из Департамента по вопросам духовного развития и профессионального искусства, отдела популяризации историко-культурного наследия, народного творчества, развития музейного и библиотечного дела, отдела сохранения, учёта и охраны объектов культурного наследия, отдела экономики финансов и ревизии, отдела кино и развития мультимедийных технологий, отдела по правовым и организационным вопросам и т. и др.


Первым слово держал 1 заместитель МКиДР Владислав Лёвочкин, который почти душевно и доходчиво рассказал о принятых 22 правовых акта за 2016 год и нацеленность на приоритетные проекты


Новоиспечённый заместитель МКиДР Марина Силина, умеющая не только хорошо петь, но и говорить со сцены, с присущей ей артистичностью и тактом провела экскурс по 2016 году, акцентировав своё внимание прошедшему к Году Кино, открытию кинотеатров в республике, памятным юбилейным датам государственных театров и их большим гастролям.


Заместитель министра, снискавший симпатию и уважение сельчан — Николай Макаров с профессиональной компетентностью рассказал о культурно-досуговых учреждениях республики, выявил проблемы сельских библиотек, музеев, коснулся архивного фонда Якутии. Поддержал популярную форму работы сельских клубов «Эстафету спорта и культуры». Дал уверенность о подготовительной работе к Ысыаху Олонхо в 2018 году в Усть-Алданском улусе и в 2019 г. в Намском районе.
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Обобщённый отчёт министра МКиДР РС(Я) Владимира Ивановича Тихонова отличался профессиональной направленностью, где он акцентировал своё внимание на информатизацию в сфере культуры, на всеобщую поддержку проекта «Музыка для всех», обратился к залу — быть готовым к изменениям, склонностью к обновлению.

В прениях выступило 15 человек, которые представили свой мини-отчёт в самых разных направлениях своей профессиональной работы. Интересно презентовали свою годовую работу режиссёр театра, программист из библиотечной системы, директор архива – Пётр РУМЯНЦЕВ, музыкант оркестра театра танца Анна ТОМСКАЯ, лидер ветеранского движения Амалия АТЛАСОВА, певица Айталина АДАМОВА, музейный работник Христина ЕРЕМЕЕВА и другие.

О работе и концепции IХ съезда Союза композиторов Якутии рассказал засл. деятель искусств РС(Я) Кирилл ГЕРАСИМОВ.

Но справедливый шквал добрых аплодисментов от работников культуры и искусства Якутии получила профессор АГИКИ Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА, которая кратко и ёмко проанализировала отчёт Министерства культуры за прошедший год и обозначила пути решения многих проблем, связанных с бюджетом, интернетом, с творческой самореализацией человека, «территориального неравенства», подготовки кадров и поставила вопрос о скорейшем решении Дня Песни в Республике Саха.

В целом, Отчёт работы МКиДР прошёл по-домашнему камерно, с добрым настроем, на все вопросы были даны компетентные ответы, но особенно пришлось по душе всем собравшимся, а также организаторам культурного мероприятия предложение директора театра юного зрителя Алексея ПАВЛОВА, который предложил создать при главе Республики Саха (Якутия) Егоре Борисове Совет по культуре и искусству, аналогичный Совету при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.


Мне тоже показалось, что создание такого Совета – назрело! Ведь в него должны будут войти талантливейшие и интеллектуальные люди Якутии, болеющие душой за культуру нашей республики, способствующие творческой мысли, плодотворной атмосферы инновационного прорыва, устремлённости в лучшее будущее Якутии.

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Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ, член Правления журналистов РС(Я), лауреат общественной премии в области культуры и искусства «Признание»-2016, музыкальный обозреватель.
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