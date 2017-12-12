Размышления после спектакля «Киристэпиэл»

«Баянисты-друзья! Как ходили за вами мы стайкой, Умоляя, прося: «Ну, сыграйте же парни хоть раз». Да, поистине: светом, солнцем, отдушиной нашей- Баянисты – вы были для нас!» (Анна Шадрина)

На прошлой неделе Театр эстрады Якутии презентовал новую работу под названием «Киристэпиэл».

В этом музыкальном спектакле звучала единственная музыка, состоящая из 14 песен Христофора Максимова. Эти подзабытые нами мелодии («благодаря», радио НВК «Саха») нам властно приказывали радоваться, смеяться, огорчаться , плакать со сцены. С другой стороны, эти родные мелодии были праздником для слуха – они текли и истаивали, возрождаясь снова и снова в своём свободном широком дыхании, в радостной естественности развития.

Автор этих неповторимых мелодий Христофор Максимов родился 8 апреля 1917 года во втором Сулгачинском наслеге Амгинского улуса.

В 1937 г пройдя республиканские курсы по подготовке руководителей самодеятельных кружков молодой Максимов связал свою судьбу с художественной самодеятельностью Амгинского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, а затем, Нюрбинского передвижного драматического театров. Позже, он станет артистом Якутского государственного музыкально-драматического театра им. Ойунского. В его репертуаре будет сыграно множество ролей по пьесам мировой, русской классики, якутской драматургии, где социалистический реализм не знал границ.

Христофор Максимов был одним из первых мелодистов Якутии. Его первые песни «Сааскы сарсыарда», «Бастакы кандидат» были созданы в 1938 годах . Всего им было создано около 400 песен о родине, труде, любви, частушки. Его гастроли по республике с его неповторимыми песнями и своеобразным тембром голоса сразу стали популярными в народе. Достаточно вспомнить его песни: « Учителю» (А. Аччыгыйа), «Эйэ холууба» (Р. Атласов), «Биригэдьиир Марыына» (И. Сосин), «Ондоруускэ тиэтэйбэт», «Хаппытыан» (П. Тобуроков), «Таммахтар» (Ф. Лобанова) и другие.

Видимо, стоит напомнить, что у Христофора Максимова в содружестве с В.П. Останиным было сочинено более крупное музыкальное произведение к хореографической сюите «Кун Тааhа» на либретто С. Дадаскинова за постановку которого, коллектив Верхневилюйского Дома культуры на 3 республиканском фестивале молодёжи получил диплом 1 степени.

От себя добавлю, что при жизни автора и посмертно были выпущены 5 сборников песен и воспоминаний. В последние годы в республике, благодаря сыновьям, организован конкурс песен-дэгэрэн на призы Х. Максимова, который пользуется большой популярностью у молодёжи.

Сегодня, мне хочется приоткрыть завесу прошлого столетия, чтоб воскресить в нашей памяти, то послевоенное или послевоенное время, где творчество Христофора Максимова заставляло немного скрасить трудную ежедневную работу наших сельчан яркими красками праздничные мероприятия и спектакли. Временами его творчество заставляло задуматься над серьёзными проблемами , прикоснуться к прекрасному посредством баянной песни, танца, декламации, живого слова.

Как вы, помните, в 30-х годах в концертах доминировали агитационные номера, типа окна РОСТа В. Маяковского. В те годы, видимо, усиленно велась антирелигиозная компания, писались стихи , ставились сценки, пелись частушки. .. Будем помнить и тот факт, что в задачу молодых комсомольцев входило много вопросов внутрисоюзной работы, соревнования между доярками, охотниками и бесспорно, культурно-массовая работа среди молодёжи стояла во главе угла. Демонстрация фильмов, патефонное звучание в клубе, работа клубного буфета – вот примерный вечерний план работы любого сельского дома культуры того времени.

«Синеблузники» — это были артисты агитбригады, которые по тем временам, были супер-звёздами того времени.

…Нет баяна – нет концерта. Во времена, когда не было магнитофонов, проигрывателей, лишь золотые пальцы баянистов и их золотые души придавали любой программе качество концерта, клубных танцевальных вечеров.

…И под впечатлением таких раздумий, я молча сажусь в кресло зрительного зала и окинув взгляд на зрителей… я со сцены вижу, молодёжную скромную свадьбу, где молодому жениху Христофору дарят баян. С такой необычной сцены и начинается спектакль нашего театра эстрады, где наш молодой герой женится и весь сюжет потом музыкально выстроится в биографическую жизнь одного из выдающегося, потом народного артиста — Христофора Трофимовича Максимова.

15 органичных музыкальных номеров, выстроенных по сюжетной линии автора пьесы Алексея Амбросьева Чоох Мунду – это не пересказ весельчака – балагура Христофора Максимова, а целый рассказ о молодых наивных творческих ребятах того времени, о их жизни, об их внутреннем мире. Отрадно, что это музыкальное эссэ было посвящено к 100-летию народного артиста и потому, каждый сидящий в зале через баянную тень ушедшего певца, мелодиста заставило нас по-новому взглянуть на прошлую жизнь наших родителей. Через эти живые сцены жизни, нам зрителям, тоже хочется вникнуть в своё прошлое, задуматься о том, как мы сегодня проживаем или сжигаем свою жизнь, будучи современными людьми…Спектакль всё время заставляет нас оглянуться назад, в прошлое. Зритель в раздумье. Он думает, что чего –то из того, что было, сегодня бы он уже не сделал, не позволил бы себе. Или сделал бы по-другому. Через песни и действия в спектакле, примеряя образ Христофора Максимова, ты в чём-то утверждаешься как он, одобряешь его жизненные поступки. Невольно думаешь о том, что, вероятно, именно так же поступил бы в этой или иной ситуации в сегодняшней в нашей жизни. Но, поверьте, мне, что у Христофора Максимова, а также его друзей тогда не было другого выбора пути. Как тут не вспомнить строки поэта: «То, что сбылось, то что в жизни сбылось».



Эти размышления о прошлом и настоящем, анализ своих поступков, мысли о будущем закономерны. Человек не может жить только сегодняшним днём. Настоящее, прошлое и будущее слиты в этом спектакле через призму одного нашего далёко и близкого человека со сложной судьбой, выпавшего на его долю.

Главного героя сыграл, исполнил, творил и воплощал на сцене засл. арт. РС(Я)- Павел Семёнов. Песни Х. Максимова ему очень близки, понятны для нашего артиста. Практически, он не входил в его образ, а наоборот, метафизическая сущность Христофора Максимова существовала в нашем Павле Семёнове. Она была в нём. И через него говорил – артист. Верится, что именно, таким и выглядел Христофор Трофимович в те довоенные и послевоенное время. Все песни Христофора Максимова на стихи (А. Бродникова, П. Тобуруокова, И. Сосина, А. Бродникова, И. Гоголева, А. Аччыгыйа, Г. Данилова, М. Ефимова, Ф. Лобанова, Ст. Тимофеева, И. Сосина, Р. Атласова) прозвучали убедительно, просто, волнительно, горестно, шутливо. Все простенькие, но сущностно глубинные напевы полностью подчинялись образно- смысловому значению текста. Были темы трудовых будней, любовь к родным людям, уважение к прошлому, выражалась надежда на будущее, присутствовала скорбь. В целом, песни Христофора Максимова – это яркое свидетельство коллективизации советской эпохи, колхозных трудовых будней, где мало месту откровенному человеческому чувству. Во всех песнях лежит короткая попевка, приближающая песню к якутским народным напевам. Христофору Максимову, несмотря на сложную личную судьбу и недопонимания его внутреннего мира, удалось сочинить песни с торжественно- приподнятыми мелодиями, которые были «обязаны быть» для тех лет. И эти песни с восторгом исполнялись его современниками.

Замечательная постановка режиссёра Сергея Потапова — абсолютно простой театральной гениальной строгостью, ещё глубже раскрыл «Золото и серебро» простых человеческих натур. «Серебро» в своей массе много танцевало, бегало, хихикало, ругалось, завидовало «ЗОЛОТУ», которое от начала до конца было в одном сером костюме и «блистало» своей человеческой исповедью и песнями, которые тут же «превращались в шедевры» якутской песни двадцатого века.

В музыкальном спектакле присутствует художественный такт, сдержанность, чувство меры- важные спутники режиссёрского искусства. Появление любого предмета на сцене во время спектакля (то, баян, то, патефон,то телеграмма, то, стол, то гроб…) было закономерным драматургическим ходом, который одновременно и оттеняли или усиливали выразительность.

Наш певец Павел Семёнов пел не только своим голосом, а всем телом, всем существом. Он был центром спектакля. Мне иногда казалось, что это и есть сам Христофор Максимов.

А ещё, мне почему-то всё время, в тишине пения Христофора Максимова, под его незамысловатый аккомпанемент, хотелось плакать, слёзы сами текли и мимо меня проносились знакомые до слёз имена: Петр Решетников, Дмитрий Неустроев, Игнатий Слепцов, Лев Попов, Николай Баскаров, Ольга Иванова, Геннадий Сидоркевич, Иннокентий Дураев, Марина Попова…. Ведь благодаря их творчеству, их гастрольным бригадам, под их песни и баянные наигрыши — знакомились и влюблялись наши родители…. Значит, песни и голоса артистов тех лет — трогали сердца наших молодых мам и пап, а значит, их нежные чувства затронули и нас. И они есть в наших душах. А это говорит о том, что пришло и наше время осмыслить их жизненный и творческий путь этих неординарных людей, понять их феномен, их внутренний мир. Ведь чем дальше уходит от нас эпоха, в которой жил и работал 100 лет назад Христофор Максимов, тем более становится ясным его вклад в развитие культуры и искусства в переломный момент, когда происходила смена культурно-ценностных взглядов в республике и в стране в целом.

Таким образом, новая работа театра эстрады Якутии со своим творческим коллективом под руководством Алексея Егорова отразила не только жизнь одной творческой индивидуальности, но и заставила данным спектаклем преклонить голову всем ушедшим артистам того поколения, которое складывалась под влиянием особых условий жизни народа, полной трудностей и опасностей.

Сегодня, после данного спектакля, мы также можем констатировать, что с одной стороны идёт дальнейшее освоения народного творчества, где в живом звучании мы слышим живые инструменты (Клавдии и Германа Хатылаевых), а с другой – сближения с современной песней. В этой неразрывной связи традиций и современности видится успешное развитие эстрадного искусства Якутии. В этом единстве есть залог того, что оно не исчезнет и не растворится, а будет развиваться, обретая черты современности, сохранит своё своеобразие, свою неповторимость, своё якутское очарование – якутская песня.

Спасибо, за прекрасный вечер песен-ностальжи, за органичную и слаженную игру артистов, за молодость и обаяние труппы театра. За новую эстетику жанра и её музыкальное воплощение!