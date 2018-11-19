Размеры декретных выплат и пособий по уходу за ребенком увеличатся

«Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 руб», — сказали в фонде.

Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тыс. рублей и 815 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Ожидается, что минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 тыс. рублей.

«При наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей», — сказали в пресс-службе фонда.

В ФСС пояснили, что если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ с нового года увеличится до 11280 рублей. Пока он составляет 11163 рубля.