АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-25
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.01
 75.32
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.11.2018, 20:21
Происшествия
Девятилетняя девочка, пропавшая в Якутске, нашлась
19.11.2018, 20:19
Политика
Якутия в лидерах по электронному участию граждан в публичной политике
19.11.2018, 20:02
Официально
Размеры декретных выплат и пособий по уходу за ребенком увеличатся
19.11.2018, 19:44
Якутия
Жители отдаленных сел Якутии после перехода на цифровое ТВ смогут смотреть больше каналов
19.11.2018, 19:26
Происшествия
Экстра
В Якутске пропала 9-летняя девочка
19.11.2018, 19:16
Экономика
АК «Якутия» расширяет программу субсидируемых полетов
19.11.2018, 19:00
Экология
Анонс
До окончания приема заявок конкурса «Спасите мой двор от загрязнения» остался один день!
19.11.2018, 18:59
Общество
Снявшие оленеводов со льдины спасатели будут награждены
19.11.2018, 18:44
Общество
Сегодня состоялся День бесплатной юридической помощи
19.11.2018, 18:30
Общество
«Сахатранснефтегаз»: Вопрос дефицита газовых сетей становится всё актуальнее
19.11.2018, 18:15
Культура & Образование
Смена «Агро-fest»: Сосновый Бор – ЯГСХА
19.11.2018, 17:55
Происшествия
Виновник тройного ДТП сам явился с повинной
19.11.2018, 17:45
Общество
Кандидата в председатели Верховного суда Якутии будут выбирать в четвертый раз
19.11.2018, 17:35
Культура & Образование
В Якутском музее установили подъемник
19.11.2018, 17:25
Общество
Северные поселки запасаются углем на долгую зиму
19.11.2018, 17:15
Происшествия
Новый знакомый украл с карты 5000 рублей
19.11.2018, 17:05
Политика
Вячеслав Емельянов представлен коллективу Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
19.11.2018, 16:55
Происшествия
В детском центре матери крадут друг у друга телефоны
19.11.2018, 16:45
Финансы
Поддержка якутских предпринимателей – приоритет Алмазэргиэнбанка
19.11.2018, 16:35
Общество
График плановых работ энергетиков на 20 ноября
19.11.2018, 16:25
Происшествия
Продавец наворовала почти 150 тыс рублей
19.11.2018, 16:15
Общество
Как правильно выбрать шубу
19.11.2018, 16:05
Происшествия
Дальний родственник решился на кражу у своих
19.11.2018, 15:55
Происшествия
6-летний ребенок открыл дверь грабителю
19.11.2018, 15:45
Спорт
В Якутске впервые прошли соревнования по стритлифтингу
19.11.2018, 15:35
Культура & Образование
Межэтнический фестиваль «Калейдоскоп культур» приглашает участников
19.11.2018, 15:25
Красота & Здоровье
Якутскому онкодиспансеру «стало лучше»
19.11.2018, 15:11
Якутск
«Черная пятница» от мэрии: распродажа джипов по низким ценам
19.11.2018, 15:00
Происшествия
Мужчине, устроившему стрельбу в Аллаиховском районе, «светят» три статьи
19.11.2018, 14:46
Спорт
Степан Лыткин: бег ради жизни
19.11.2018, 14:30
Якутск
Доходы Якутска превысят 8 млрд рублей
19.11.2018, 14:25
Экономика
BASCONI: Выиграй себе подарок!
19.11.2018, 14:15
Экология
В Якутск слетелись «зеленые пионеры» со всей республики
19.11.2018, 14:00
Общество
Заключенные якутских колоний вспомнили о маме
19.11.2018, 13:45
Происшествия
Пьянка, ссора, нож
19.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как одеться во все черное, чтобы не было скучно
19.11.2018, 13:15
Происшествия
Вор, испугавшись наказания, сломал дорогие смартфоны
19.11.2018, 13:00
Красота & Здоровье
Якутский онкологический диспансер информирует о переезде
19.11.2018, 12:55
Происшествия
Фотофакт
Микроавтобус «впечатался» в фуру на трассе в Якутии: есть пострадавшие
19.11.2018, 12:47
Экология
«Природа и мы» объединяет друзей
19.11.2018, 12:45
Общество
В Якутии пройдет Всероссийский день правовой помощи детям
19.11.2018, 12:38
Культура & Образование
Очередной успех якутского кино!
19.11.2018, 12:23
Судебная хроника
Наркобарон пожаловался на рэкетира
19.11.2018, 12:02
Финансы
Где и как хранить свои деньги: Все о банковских вкладах
19.11.2018, 11:45
Якутск
В столице планируется открытие первого специализированного молодежного центра
19.11.2018, 11:23
Судебная хроника
Якутянка заплатит штраф за оскорбления в WhatsApp
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
19.11.2018, 10:52
Происшествия
Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
19.11.2018, 10:34
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 19 ноября
19.11.2018, 10:26
Происшествия
Ночью в Якутии вспыхнули пожары
19.11.2018, 10:13
Якутск
Сардана Авксентьева обсудила с директорами школ и детсадов актуальные вопросы
19.11.2018, 10:10
Происшествия
Видео
Резонанс
Как в Якутии спасли унесенных в море оленеводов
19.11.2018, 9:46
Спорт
Якутский вольник завоевал бронзу чемпионата мира
19.11.2018, 9:28
Культура & Образование
Сенсация
Якутяне номинированы на «Золотого орла»!
19.11.2018, 9:19
Якутия
В Якутии отметили День рождения Деда Мороза
19.11.2018, 9:08
Желток
Instagram
Якутская красавица занялась прибыльным бизнесом
19.11.2018, 0:10
Общество
Объявлен кастинг среди проживающих в Якутии эвенкиек
19.11.2018, 0:06
Общество
Сегодня день рождения руководителя, профессора, артиста и аранжировщика
19.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Понедельник 19 ноября 2018
18.11.2018, 17:28
Якутия
График плановых отключений электроэнергии на 19 ноября
18.11.2018, 17:17
Происшествия
Экстра
Резонанс
В Якутии спасли людей из дрейфующей льдины: счастливое спасение
18.11.2018, 17:12
Спорт
Нюргуяна Азарова — победительница дистанционного международного шашечного матча!
18.11.2018, 16:36
Желток
Новый горячий фотосет от якутской RnB певицы
18.11.2018, 16:17
Культура & Образование
Умнуллубат мөссүөннэр сыдьаайдара
18.11.2018, 15:43
Спорт
Охлопков поборется за бронзу, Григорьев за золото
18.11.2018, 15:21
Общество
Якутия в лидерах конкурса по присвоению имен аэропортам
18.11.2018, 15:02
Экономика
В Якутске произошел самый высокий рост цен на бензин в России
18.11.2018, 14:43
Экономика
Егор Борисов предложил освободить сельскохозяйственные предприятия от налога
18.11.2018, 14:24
Происшествия
Новая жертва еще одного пожара в Сунтарском районе
18.11.2018, 14:00
Происшествия
При пожаре в Вилюйске погиб мужчина
18.11.2018, 13:39
Происшествия
Новые подробности спасения «оленеводов на льдине»
Архив новостей
Официально
19 ноября 2018, 20:02
108

Размеры декретных выплат и пособий по уходу за ребенком увеличатся

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 26 тыс. рублей. Размер пособия по беременности и родам вырастет почти до 52 тыс. рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 26 тыс. рублей, вместо 24 тыс. рублей в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

«Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 руб», — сказали в фонде.
Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тыс. рублей и 815 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Ожидается, что минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 тыс. рублей.
«При наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей», — сказали в пресс-службе фонда.
В ФСС пояснили, что если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ с нового года увеличится до 11280 рублей. Пока он составляет 11163 рубля.

При этом максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит более 301 тыс. рублей, в текущем году он превышает 282 тыс. рублей.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 301095,20 рубля», — проинформировали в фонде.
В свою очередь минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 4,5 тыс. рублей.
«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное из МРОТ, за полный календарный месяц составит 4 512 руб», — сказали в ФСС.
Если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из МРОТ.
Ранее минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет был увеличен до 4,4 тыс. рублей.
Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС
Источник: https://tass.ru/obschestvo/5806981
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.11.2018, 11:23
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 1
17.11.2018, 16:42
Желток
Фотофакт
В Якутии был добыт ужасающий заяц-мутант
15.11.2018, 18:06
Происшествия
Фотофакт
Экстра
В Якутске горит ресторан «Белые ночи»
16.11.2018, 9:00
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 2
17.11.2018, 16:26
Общество
Штрафы за незаконное рыболовство выросли в десять раз
15.11.2018, 18:00
Экология
Экологию Вилюя и здоровья его жителей планируют исследовать комплексно
13.11.2018, 0:47
Общество
Эксклюзив
«Аэропорт Кеннеди, Нью-Йорк… Аэропорт Ойунский, Якутск…»
15.11.2018, 18:35
Политика
Экстра
Новые кадровые решения Айсена Николаева
13.11.2018, 9:57
Желток
Якутские полицейские сняли зажигательный клип
14.11.2018, 8:41
Общество
Резонанс
Итоги народного опроса «Каким именем назвать аэропорт «Якутск»»
15.11.2018, 12:22
Судебная хроника
60 ударов ножом: Страшное убийство в Якутии
13.11.2018, 9:59
Желток
Резонанс
Заблокирована инстаграм-звезда Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Якутия
19.11.2018

Жители отдаленных сел Якутии после перехода на цифровое ТВ смогут смотреть больше каналов

Экстра
Происшествия
19.11.2018

В Якутске пропала 9-летняя девочка

Общество
19.11.2018

«Сахатранснефтегаз»: Вопрос дефицита газовых сетей становится всё актуальнее

Якутск
19.11.2018

«Черная пятница» от мэрии: распродажа джипов по низким ценам

Экономика
19.11.2018

BASCONI: Выиграй себе подарок!

Фотофакт
Происшествия
19.11.2018

Микроавтобус «впечатался» в фуру на трассе в Якутии: есть пострадавшие

Культура & Образование
19.11.2018

Очередной успех якутского кино!

Происшествия
19.11.2018

Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии