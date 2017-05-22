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22 мая 2017, 10:38
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Разговор с переводчиком Книги Притчей Соломона с древнего иврита на якутский

24 мая – День славянской письменности и культуры. Передо мной лежит Книга притчей, переведенная на якутский язык. Книга Притчей – библейский текст, представляющий собой сборник мудрых афоризмов, изреченных царем Соломоном. Многие изречения, люди давно используют в повседневном общении, даже не подозревая, что цитируют Библию. В конце 2016 года, Якутская епархия и Институт Перевода Библии, представили перед якутскими читателями одну из самых известных ветхозаветных книг – Книгу Притч царя Соломона, впервые переведя на якутский язык.  Во многом, благодаря ее усилиям якутяне получили возможность читать Книгу Притчей на родном языке. Мой сегодняшний собеседник, руководитель переводческого отдела Якутской епархии Саргылана Леонтьева.

Саргылана Афанасьевна, расскажите,  пожалуйста, о себе. Нас интересует Ваш жизненный путь, приведший к переводческой деятельности богословских книг, и особенно Библии. Как вы пришли  к вере. Какие знаки судьбы возможно в детстве, юности, молодости предопределили Ваш путь – из увиденного, услышанного, прочитанного. Что любили читать в эти периоды своей жизни, что любите читать сейчас, чем увлекаетесь. Также нас интересует влияние на Вас профессора Николая Георгиевича Самсонова в годы учебы в университете и, возможно, влияние других личностей, встретившихся Вам, о которых мы не знаем.

– Слово «Бог» я впервые услышала от своей бабушки Александры, матери моего отца. Она жила далеко от деревни в вилюйской тайге, чтобы помогать своим братьям-охотниками.  На восточной стене их старинной юрты висела потемневшая от времени маленькая икона – образ Иисуса Христа.  И бабушка учила меня и сестренку молиться перед ней. Другая моя бабушка Дуна (упрощенное от “Домна”), мамина мать, в молодости жила в Якутске и ходила в Преображенский храм. Она сохранила свою веру даже в сталинские годы.

В школьные годы я прочитала “Братьев Карамазовых” Достоевского, и эта книга пробудила во мне глубокий интерес к православию. Но к вере я пришла через несколько лет в Петербурге. Думаю, благодаря молитвам мамы, которая молилась за меня каждый день. Ведь я очень рано уехала из дома и стала трудным подростком, и мама говорила, что иные за своих сыновей так не боятся, как она за меня боялась.

С семи лет я читала все, что находила в библиотеках и домах нашей маленькой деревни Лөкөчөн Вилюйского улуса. И была таким книгоголиком, что в поисках книг ходила по домам, и уже впору было от меня запираться. Мой отец, учитель, часто привозил из Якутска новые издания. Это были самые счастливые моменты моей жизни. Но с отроческих лет я начала искать какую-то особенную книгу, которая ответила бы на все запросы моей души… И я нашла ее через много лет. Когда читаешь Библию, она каждый день открывается по-новому, столько в ней глубин! В свободное время я люблю слушать ее в чтении Дэвида Суше (английского актера, который сыграл роль Эркюля Пуаро, героя романов Агаты Кристи). Он глубоко верующий человек, и мне интересно его чтение.

Николай Георгиевич Самсонов преподавал нам в Якутском университете старославянский язык. Я очень любила его прекрасные занятия. После окончания учебы он направил меня на стажировку в Лениниградский университет. Его светлый образ несомненно сильно повлиял на меня.

Когда я заканчивала аспирантуру, меня пригласили в Институт перевода Библии на работу богословского редактора для якутского проекта Нового Завета. Для меня это был ответ на мои молитвы, и я с радостью согласилась.

Пожалуйста, ознакомьте нас с деятельностью вашего института, расскажите немного о нем.

– Наш институт – научная организация, которая занимается переводом и изданием Библии на языках неславянских народов России и стран СНГ. Работает в сотрудничестве с Российской Академией наук, Патриаршей Синодальной библейской комиссией РПЦ, Объединенными библейскими обществами, Фондом «Слово» и национальными библейскими обществами. Наши партнеры – церкви, библиотеки министерств культуры, образования и юстиции и общественные организации. Институт комплектует фонды библиотек различных ведомств изданиями переводов Библии. Это в рамках благотворительного проекта.  Вот уже 25 лет, как я работаю в нашем институте. Без его прекрасных семинаров, обучающих практических занятий и научной литературы перевод сложнейших книг Библии был бы совершенно невозможен.

Также нас интересует, знакомились ли Вы во время своей работы с имеющимися дореволюционными переводами на якутский язык церковных книг, в частности с Четвероевангелием?

– Да, конечно. Помню, как в начале 90-х годов я прилетела из Петербурга и сразу поехала в мою любимую библиотеку имени Пушкина. И Евдокия Павловна Гуляева, замечательный библиограф, лично показала мне эти тексты и подробно рассказала о них. Первые переводы были сделаны в глубоком благоговении перед Богом, и этому качеству, которое в Библии называется страхом Божиим, мы, современные переводчики, всегда должны учиться.

Как появилась идея осуществления перевода книги Притчей Соломона? Почему именно Притчи?

– Якутские читатели, верующие и неверующие, чаще всего спрашивали именно об этой книге, интересовались, скоро ли она будет переведена. А еще мой отец, когда лежал в больнице в Красноярске, просил почитать из этой книги. Я пересказывала ему на якутском. И так получилось, что в решении переводить Притчи совпали выбор епархии, института и мое личное желание. И почти в самом начале работы мне позвонила Нина Прокофьевна Герасимова, известный меценат, староста Сунтарской церкви и попросила перевести некоторые мудрые изречения Соломона. Приведу некоторые из них:

Үтүө аат-суол үлүскэн үптээҕэр ордук,

         дьон-сэргэ ытыктабыла көмүстээҕэр күндү.

 Уол оҕону айанын аартыгар такайдахха,

сорсуйан да баран, ол суолуттан туоруо суоҕа.

 Бэйэҕин хайҕаныма – атыттар хайҕаатыннар,

үтүөҕүн кэпсэнимэ – атыттар кэпсээтиннэр.

 Үтүө тыл мүөт кэриэтэ: дууһаҕын үөрдэр,

эккин-хааҥҥын үтүөрдэр.

 Сүрэх үөрүүтэ эмтиир,

санаа түһүүтэ кэрбиир.

         Үрдүктүк санаммыт үгдэрийэр,

         үтүөмсүк бүдүрүйэр.

Чем близка нашему народу?

– Прежде всего, своими мудрыми изречениями и крылатыми выражениями. Ведь якуты очень любят поговорки и пословицы. И так же, как и у древних евреев, наши пословицы тоже имеют свой ритм и часто даже рифму. А мудрый царь Соломон, автор многих изречений и поучений этой книги, давно стал героем якутских народных сказок. И он герой шедевра великого Ойунского «Соломон Мудрый». Кстати, это одно из любимых произведений Суоруна Омоллоона.

На какие языки переведена эта книга?

– Наверное, легче сказать, на какие языки она еще не переведена. Этой осенью я ездила на семинар Иерусалимского университета по поэтическим текстам Ветхого Завета Библии. И наш преподаватель, профессор из Новой Зеландии Морей Солсбери, приводил нам примеры многих переводов на языки даже совсем маленьких африканских племен.

Мы знаем, что вы работали вместе с народным писателем Якутии Д.К. Сивцевым  над переводом Нового Завета, при переводе этих притч консультантом был Дэвид Кларк, расскажите нами немного о нем, в чем заключалась его роль?

– Доктор Дэвид Кларк – библеист мирового уровня, ученый-лингвист, консультант Объединенного Библейского Общества (Англия). Он проверял наш перевод Нового Завета, а также книги Псалмов и Притчей. Цель его – добиться аккуратной и точной передачи смысла греческого и еврейского текстов. Ни один компонент смысла нельзя упускать, и не должно быть добавлений в текст того, чего нет в оригинале. Поэтому наш консультант сверял обратный перевод с текстами на древних языках. Он не только искал ошибки, но еще и умел задавать очень важные вопросы. Например, как переданы на якутский язык разные фигуры речи, риторические вопросы или ирония библейского текста. Перевод должен быть естественным, и поэтому Дэвид Кларк смотрел и за тем, чтобы предложения якутского текста не были слишком длинными. Например, в новозаветных посланиях апостола Павла на древнегреческом языке часто очень длинные предложения. Еще консультант помогал снабжать тексты переводов научными сносками, чтобы у читателя не было неправильного понимания культуры другого народа, к тому же очень древнего. Иногда нужно было давать объяснения географического и ботанического характера. Например, что такое смоковница или зверьки, которые называются даманами. Дэвид Кларк сейчас на пенсии и больше не работает с нами, но мы с ним постоянно общаемся. Моя дочь Кая считает его своим лучшим другом и  дедушкой, поэтому назвала своего сына в его честь.

Книга Притчей – это книга наставлений в области морали и этики. Содержащиеся в ней наставления учат читателей, как жить благочестиво и мудро, как избегать на своем пути ловушек. Придерживаются ли в наше время этих советов? Насколько актуальны притчи в сегодняшней жизни, как Вы считаете, Ваша оценка?

– Книга Притчей – кладезь  мудрости для всего человечества. Это ценнейшие советы для молодежи всех времен. Собрание духовных законов и учебник жизни для вдумчивого читателя. Если бы я прочитала ее в юности!.. И как многие юноши, прочитав такую книгу, избежали бы страшных ошибок в своей жизни! Например, в первой главе есть предостережение от желания приобрести что-то грабительством. Знала одного наивного деревенского парня, который поддался такому искушению. Его поймали и посадили, а там он заболел туберкулезом. Вся жизнь его была поломана, и он быстро умер. К сожалению, не только парни, но иногда и девушки в наши дни поддаются такому искушению…

Какие проекты были для Вас наиболее интересными?

– Наверное, Притчи. Работа настолько меня захватывала, что часто трудно было отрываться от текста, я теряла чувство времени. В те годы моим большим увлечением было изучение словарей и прислушивание к богатейшей вилюйской речи. И в то же время я всегда искала настоящую тишину, в которую нужно углубиться, чтобы услышать единственно нужные мне слова… Об этом я говорю в своих стихах:

Баҕарабын

                   айыллыбытынан бүтүн күүһүн

                   айгыраппатах тыыннаах тыл

                   дууһам бүтэй алааһыгар

                   дьүүктэ уутунуу дьүрүһүтэр

                   уу нуурал дуоһулаҥар…

  

                   Дьулуһабын

                   иэйиллибитинэн сүдү күүһүн

                   энчирэппэтэх чөллөөх тыл

                   сүрэҕим бүччүм тиэргэнигэр

                   көмүс таммахтыы чурулуур

                   улуу нуһараҥ уоскулаҥар…

 Какой из проектов за эти годы  были  самыми  трудными, и почему?

– Опять же, наверное, работа над Притчами. По мнению, ученых-библеистов, это труднейшая книга для перевода. В древнееврейском оригинале она поэтическая, но наши читатели знают ее по русскому Синодальному переводу, по которому никак этого не скажешь. И я долго не решалась идти по непроторенному пути. Тогда мне очень помог Владыка Роман, наш консультант по переводу литургического текста. Он сказал, что всегда воспринимал Книгу Притчей как поэтический текст, и хорошо бы постараться переводить именно так. И благословил поехать работать в таежную тишину моей деревни. Дело пошло, но трудностей хватало всегда. У древних евреев не было рифмы, поэтических размеров, но у них был знаменитый параллелизм и много других приемов. И я постаралась использовать аллитерацию, ассонанс, разные фигуры речи, придать ритм тексту, но всю игру звуков и слов оригинала, конечно, невозможно передать.

Язык притчей от начала до конца поэтический. Достаточно ли в якутском языке лексики для библейского перевода?

– Строй нашего языка в корне отличается от древних языков оригинала Библии: греческого и еврейского, и тоже очень далек от русского и английского. Поэтому неимоверно трудно было переводить терминологию мудрости. Благоразумие, премудрость, рассудительность, проницательность, правосудие, трезвость и многие другие слова. Другая трудность была в том, что нужно сохранять последовательность в переводе этих терминов. И еще стараешься, чтобы не было тавтологии, ведь они часто повторяются. Мне понадобилось много времени для осознания того, что все эти понятия в нашем богатейшем языке есть уже давно, но они часто передаются образно, например, фразеологическими оборотами.

И в завершении, в век цифровых технологий,  на ваш взгляд, есть ли у библиотек будущее, если да, то, в каком виде они будут нужны, поменяется ли роль библиотеки с переходом книги в электронный формат? И, какой должна наша Национальная библиотека в современных условиях?

– Уверена, что библиотеки будут нужны всегда. В каком виде –мне трудно сказать. Лично я не люблю читать книги в электронном формате, у меня глаза от них устают. Думаю, что библиотеки в любом их виде должны быть прекрасно оснащенными и на самом высоком уровне, чтобы читатель смог найти своевременную и качественную помощь во всей ее полноте.

Спасибо, Саргылана Афанасьевна за интересную беседу. Приглашаем 23 мая в 15.00 на встречу с переводчиком первой библейской книги на якутском языке с Саргыланой Леонтьевой в исторический зал Национальной библиотеки РС (Я).

 

 

 

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Источник: Анастасия Анисимова, зав.отделом маркетинга и продвижения чтения.
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Фотофакт: Городской заяц вырос!

Политика
21.05.2017

Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!