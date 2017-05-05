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5 мая 2017, 17:55
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Раздрай в якутской оппозиции: Не все за усиление санкций против России

 

Руководитель ОO «Якутия – наше мнение» Степан ПЕТРОВ выразил претензии в адрес SakhaLife по поводу вчерашнего материала «Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию».

Его коллегам по общественному движению «Сомо5о куус» не понравилось, что в редакционной шапочке, предшествующей пресс-релизу, упомянут, так называемый, экологический митинг, прошедший в Якутске в конце марта.

Со слов Степана Петрова, его коллеги по оппозиционному движению, сделали ему замечание о недопустимости:

— использования бренда «Сомо5о куус»;

— публикации материалов с упоминанием организации без согласования с правлением.

Некоторые члены организации хотят поставить вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Степан Петров просит уточнить, что это обращение к ООН инициировано только ОO «Якутия – наше мнение», а «Сомо5о куус» не имеет к этому никакого отношения.

 

«Как вы знаете, «Сомо5о куус» объединяет представителей широкого политического спектра, среди которых, по определению, не может быть согласия по ряду вопросов. 

Поэтому все действия, инициативы, публикации, заявления организации подлежат всестороннему обсуждении на правлении и общем собрании, всеобщему одобрению и голосованию.

В данном случае вы упомянули и митинг, вызвавший широкий общественный резонанс. 

Все это может вызывать неоднозначную реакцию, а материал может быть интерпретирован как провокационный, как будто все члены организации и участники митинга поддерживают санкции  в отношении России. Это не так.

За усиление санкций против России выступаю только Я, Степан Петров и моя организация.

Ряд моих коллег – членов «Сомо5о куус» не согласны с этим.

И уже выразили мне протест в устном и письменном виде.

 Надеюсь, это всего лишь техническая ошибка.

И, впредь, при публикации материалов вы будете следовать предлагаемому оригиналу новости», — пишет Степан Петров.

 

Однако обратим внимание ньюсмейкера, что ранее именно он – Степан Петров осуществил рассылку с электронной почты, с которой отправляет сообщения по ОО «Якутия – наше мнение», о создании общественного движения «Сомо5о куус». Это письмо сохранилось в архиве электронной почты SakhaLife, а также в архивах наших коллег. Более того, новость о создании «Сомо5о куус» за своей собственной подписью Степан Петров на двух языках – сначала английском, затем русском разместил на своем персональном сайте, где она висит по сей день, и имеются соответствующие скриншоты. То есть, им были предприняты определенные действия, которые могли быть истолкованы так, словно именно Степан Петров инициировал объединение якутской оппозиции, опираясь на ресурсы ОО «Якутия – наше мнение».

То есть именно он – Степан Петров своими действиями позволил провести параллель между этими двумя брендами – ОО «Якутия – наше мнение» и «Сомо5о куус». Хотя мог бы открыть отдельную электронную почту, что занимает считанные минуты, не подписывать пресс-релизы своим собственным именем, не размещать их на своем персональном сайте.

 

Любое СМИ вправе сопровождать пресс-релиз своим предисловием, не вмешиваясь в основной текст.

 

Полная публикация пресс-релиза ОО «Якутия – наше мнение» с обращением к ООН об усилении санкций против России на сайте SakhaLife невозможна, так как, по нашему мнению, содержит признаки экстремизма и посягательства на конституционный строй России, что запрещено действующим законодательством.

 

SakhaLife может опубликовать письма и заявления других членов «Сомо5о куус», которые заявляют, что, в отличие от Степана Петрова и ОО «Якутия – наше мнение», не выступают за усиление давления на Россию и усиление санкций против нашей страны.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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