Районы Якутии наполнили «Коробку храбрости»

Взаимопомощь, безусловная солидарность с любым добрым начинанием уходит корнями в древние традиции якутского народа. Собственно с этого и начиналось выживание в суровых условиях Крайнего Севера.

Сегодня из районов начали приходить первые новости о поддержке, стартовавшей в столице акции «Коробка храбрости».

Напомним, это благотворительное движение по сбору игрушек для детей, которые проходят лечения от тяжелых болезней в медицинских учреждениях республики. Его зачинателем стали добровольческая организация «Сахам Сирэ», Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» и Информационно-развлекательный портал Ykt.Ru. За год к нему примкнули тысячи якутян десятки трудовых коллективов, значительно расширилась география акции. Помимо Якутска в ней уже участвует 21 район Якутии.

Так за два месяца текущего года были собраны игрушки и переданы в детские отделение центральных районных больниц и социально-реабилитационный центры для несовершеннолетних в Алданском, Аллаиховском, Жиганском, Кобяйском Ленском, Амгинском, Намском, Среднеколымском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Олеминском районах.

Наибольший размах это движение приняло в Нюрбинском районе где было собрано – 366 игрушек. В сборе приняло участие 16 организаций: Администрация МО «Город Нюрба», АЛРОСА-Нюрба, МФЦ «мои документы», Нюрбинское ЦРБ; ПАО «Сбербанк»; ОГПС-26 по МР «Нюрбинский район»; МБОУ НТЛ, ученики 8а класса; МБОУ НСОШ-1, ученики 2а класса; МКУ «Управление образования Нюрбинского района, АК «Якутскэнерго», НУМО «Энергосбыт»; ОМВД России по Нюрбинскому району; магазин «Азбука вкуса»; Нюрбинский лесхоз «Управление лесного хозяйства»; семья Герасимовых. Собранные игрушки, книги переданы в ГКУ РС (Я) «Нюрбинский республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», ГКУ РС (Я) Нюрбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Арчы» и в детское стационарное отделение НЦРБ.

Конечно же, не отстал и город Якутск. О социальной активности горожан читайте в следующем репортаже с предстоящей в пятницу 9 июня торжественной передаче игрушек в атриуме «Солнечный город» детского медцентра.