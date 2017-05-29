Районы Якутии готовятся к основанию домов ремесел

На днях состоялось селекторное совещание в формате видеоконференции с представителями 32 районов Якутии. На повестке дня – реализация проектов Минкультуры Якутии, в том числе – производство изделий народных мастеров художественных промыслов и сувенирной продукции в рамках развития местного производства товаров и услуг региона.

I Заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин сообщил, что по поручению Главы региона Егора Борисова на ближайшие годы в приоритете работы Правительства Якутии – создание условий для развития местного производства. «В этом направлении наш регион достаточно развит, в улусах и городах насчитываются несколько сотен мастеров, ремесленников. Но, помимо общественных объединений мастеров, до сих пор не было органа, который бы их объединял, вел деятельность в целях систематической юридически-правовой, методической поддержки, консультировал по вопросам авторского права, регистрации товарных знаков и мн.др. Для решения актуальных проблем и в целях создания условий для дальнейшего развития народных художественных промыслов был создан Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов Республики Саха (Якутия) «Симэх» на базе одноименной галереи», — сказал он.

По словам Владислава Левочкина, второй этап работ – это создание домов ремесел в районах. Как стало известно в ходе селекторного видео-совещания, большие успехи в этом направлении имеет Хангаласский улус, где в сфере культуры нынче объявлен Год народного художественного промысла и ремесленничества: «У нас, после долгих переговоров и подготовительных работ по основанию дома мастеров и ремесленничества, «лед тронулся»: выбрано здание, в котором в перспективе могут разместиться и творить наши мастера, начались работа с документацией и изыскание средств. В нашем районе плодотворную деятельность ведут 15 народных мастеров республики, 20 мастеров народно-художественных промыслов, есть общественная организация мастеров «Уран» с 20-летним стажем работы», — рассказала начальник управления культуры Хангаласского района Сахая Громова.

Представитель Ленского района в видеоконференции сообщил, что в районе мастеров по народно-художественным промыслам – 5 человек, 1 мастер по косторезному искусству, которые ведут постоянную республиканскую, российскую, международную выставочную практику. Традиционными популярными видами художественных промыслов являются ткачество, кукольно-текстильное дело, шитье. Также мастера ведут весьма активную деятельность по продажам, реализуя изделия на выставках и среди туристов. Для Дома ремесленничества район предусмотрел первый этаж действующего историко-краеведческого музея.

В Сунтарском улусе решен вопрос земельного участка для будущего Дома мастеров. На сегодняшний день деятельность мастеров народно-художественных промыслов поддерживается грантами главы района, улус приобрел станок для производства сувенирной продукции в целях расширения аудитории покупателей по республике и за ее пределами. В Сунтаре действуют 14 общественных объединений, 1 некоммерческая организация, курирующие сферу прикладного искусства.

В Мегино-Кангаласском улусе 2017-й год объявлен Годом местного производства. В качестве поддержки мастерам и ремесленникам руководством района производится регулярная закупка изделий для дальнейшей реализации по розничной сети. Для основания Дома ремесленничества ведется работа по реконструкции существующей творческой мастерской. Планируется, что она будет работать не только как площадка для творчества действующих мастеров, но и в целях обучения молодежи азам прикладного искусства. В Мегино-Кангаласском районе 14 народных мастеров РС(Я), 40 мастеров народно-художественных промыслов РС(Я).

Таким образом, районы Якутии всецело поддержали предложенный план работы по развитию местного производства в сфере прикладного искусства, более того, в большинстве из них началась работа по созданию Домов или Центров ремесленничества, которые, образуя единую сеть, будут централизованно сотрудничать с Национальным центром прикладного искусства РС(Я) «Симэх».

«Немаловажное значение имеет и то, что мы работаем с теми ресурсами, которые имеются на сегодняшний день, не привлекая дополнительные средства из бюджета региона касаемо и Национального центра, и большинства Домов ремесленничества – большая часть из них планируется открыть на действующих площадках. Но вместе с тем перед нами стоит задача пересмотра существующей «дорожной карты» — мы будем проводить дополнительные конкурсы для поддержки мастеров. А главное условие для содействия Домам ремесленничества и мастерам — обеспечить рабочими местами население», – резюмировал замминистра Владислав Левочкин.

Представителей районов в рамках видеоконференции обширно проконсультировали представитель налоговой инспекции и специалист регистрации товарных знаков.