«Равенство полов». Какая реакция МВД на скандальное видео драки из Якутии шокировавшее Россию?

На данный момент (24 июля) — реакцией МВД по Республике Саха (Якутия) является молчание. С момента начала скандала прошло два дня и до сих пор не вышло официального пресс-релиза или комментария правоохранительного органа.

Скандальное видео драки женщины и трех мужчин возле одного ночного клуба Якутска шокировало всю Россию. О нем рассказали федеральные каналы, ведущие общенациональные СМИ и всероссийские интернет-паблики.

Видео: © VK/ CrimYakutia.ru

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