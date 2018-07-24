«Равенство полов». Какая реакция МВД на скандальное видео драки из Якутии шокировавшее Россию?

На данный момент (24 июля) — реакцией МВД по Республике Саха (Якутия) является молчание. С момента начала скандала прошло два дня и до сих пор не вышло официального пресс-релиза или комментария правоохранительного органа.
Скандальное видео драки женщины и трех мужчин возле одного ночного клуба Якутска шокировало всю Россию. О нем рассказали федеральные каналы, ведущие общенациональные СМИ и всероссийские интернет-паблики.
Видео: © VK/ CrimYakutia.ru
Конфликт завязался между мужчиной и подвыпившей дамой. Сначала один из приятелей пытается разнять стороны, но сам получил от женщины по лицу. Разгорячённая дама после этого несколько раз бьёт оппонентов ногами. Всё это сопровождается ненормативной лексикой. Вскоре в драку вступает ещё один мужчина. Недолго думая, он с локтя бьёт женщину прямо в челюсть, от чего та падает без сознания.
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