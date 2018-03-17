Растрата в магазине женского белья

На днях возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в крупном размере». По подозрению в совершении данного деяния установлена 42-летняя уроженка Иркутской области – работник магазина женского белья.

Сотрудниками подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» выявлено, что подозреваемая из корыстных побуждений совершила хищение вверенных ей в подотчет денежных средств и товарно-материальных ценностей в крупном размере. Похищенными средствами подозреваемая воспользовалась по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.