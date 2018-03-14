Рассрочка выплаты долга за свет и тепло: что важно знать

С начала 2018 года 351 житель республики заключил с ПАО «Якутскэнерго» соглашения о реструктуризации задолженности за электрическую и тепловую энергию.

Соглашения позволяют потребителям, испытывающим финансовые затруднения, рассчитаться за потребленные энергоресурсы частями. Благодаря этой процедуре абонент получает более лояльные условия оплаты долга. Период рассрочки составляет до 12 месяцев, но при тяжелом материальном положении срок может быть увеличен.

«Якутскэнерго» идет навстречу гражданам, которые по разным причинам не могут платить в полном объеме. Иногда реструктуризация долга является наилучшим, а часто и единственным выходом из непростых жизненных ситуаций.

«В таких случаях составляется отдельное соглашение о реструктуризации долга, по которому абонент, как правило, берет на себя обязательства ежемесячно оплачивать текущие постоянные платежи за электроэнергию и часть накопившегося ранее долга, – отмечает Наталья Корягина, директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». – Соглашение заключается при условии, что потребитель вносит первоначальную сумму, которая составляет 30% от суммы долга. Возможен и индивидуальный подход. Также при заключении соглашения «замораживается» начисление пени.

При этом следует помнить, что соглашение налагает определенные обязательства. Потребитель должен не только придерживаться графика выплаты задолженности, но и вовремя вносить текущие платежи.

Для заключения соглашения нужно обратиться в участок или отделение Энергосбыта по месту жительства, в Якутске – в Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).

Продление рассрочки платежа по задолженности за энергоресурсы рассматривается индивидуально по заявлению потребителя.