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Рассмотрены вопросы тарифообразования в сфере энергетики и коммунальных услуг

Ценовые прогнозы, ожидаемые на 2019 год, стали основной темой повестки заседания Межведомственной ценовой комиссии Республики Саха (Якутия), проведённой 23 ноября председателем правительства республики Владимиром СОЛОДОВЫМ.

Глава кабмина Якутии напомнил, что в наступающем году ожидаются большие изменения в тарифообразовании в сфере энергетики, так как с 1 января 2019 года центральный и западный энергорайоны Якутии переходят в так называемую «неценовую зону» оптового рынка энергии и мощности Дальнего Востока. Эти изменения не коснутся населения республики, а для прочих потребителей – предприятий, предпринимателей – с 1 января 2019 года не будут утверждаться конечные тарифы.

Так, по словам председателя Государственного комитета по ценовой политике РС(Я) Антонины ВИНОКУРОВОЙ, Госкомцен будет утверждать только тарифы на передачу по сетям и сбытовые услуги. «А тарифы на станции, то есть на генерацию, будут утверждаться ФАС России. При этом конечный тариф для потребителей будет формироваться в результате закупа гарантирующим поставщиком энергии на оптовом рынке. То есть все наши станции – Якутская ГРЭС, ГРЭС-2, Каскад Вилюйских ГЭС, Вилюйская ГЭС-3 – будут поставлять электроэнергию не напрямую потребителям, как было раньше, а на оптовый рынок энергомощности. При этом ПАО «Якутскэнерго», являющийся гарантирующим поставщиком, будет покупать на этом оптовом рынке электроэнергию по ежечасно меняющимся ценам», – пояснила она. То есть, если ранее существовал постоянный тариф на электроэнергию, то с 1 января 2019 года тариф будет формироваться ежемесячно из тарифа генерации оптового рынка, единого котлового тарифа на передачу, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и инфраструктурных платежей.

Вот как это будет происходить – все станции Дальнего Востока будут выходить на оптовый рынок, и системный оператор каждую секунду будет нагружать станции энергией. При этом больше будет нагружаться та станция, у которой ниже тариф. Конечно, будет влиять сезонность – зимой подключаются тепловые станции с высокой себестоимостью, а летом больше будут нагружать гидростанции. В этой связи цены в зимнее время будут немного больше, чем летом.

В связи с объединением и переходом в «неценовую зону» оптового рынка энергии и мощности Дальнего Востока юг, запад и центр Якутии перестают нуждаться в выравнивании тарифов и будут платить экономически обоснованные тарифы. «При этом размер тарифов станет сопоставимым с тем уровнем базового тарифа, который утверждает Правительство РФ, потому что у нас практически в два раза снижается тариф на передачу и практически в три раза – тариф на генерацию, которая покупается на оптовом рынке энергии. А по остальной зоне – для прочих потребителей, в том числе в локальной зоне «Сахаэнерго» – сохранится утверждение твёрдых тарифов. В связи с выравниванием здесь тарифы поднимутся до уровня того же базового тарифа, утверждаемого Правительством России с 1 января 2019 года.
«Следует отметить, что твёрдые тарифы в локальной зоне «Сахаэнерго» и составляющие тарифов, утверждаемые Госкомцен РС(Я) по неценовой зоне, повысятся с января 2019 года и не будут меняться до июля 2020 года для предприятий и предпринимателей. А по населению сохраняется прежний порядок тарифообразования с индексацией с июля, только с января будет корректировка на НДС», – заявила председатель Госкомцен Якутии.

Владимир Солодов отметил, что изменения в тарифообразовании в сфере энергетики будут отражаться на тарифах на коммунальные услуги. Поэтому участники заседания обсудили прогноз экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги на 2019 год. По данным Госкомитета по ценовой политике республики, с учётом роста тарифов на электроэнергию и на топливо для котельных в среднем рост тарифов на тепловую энергию для предприятий составит 2,8%. Но у каждого поставщика будет свой дифференцированный рост тарифов в зависимости от вида топлива и других факторов.

Для населения всегда утверждаются тарифы ниже экономически обоснованных затрат, то есть рост тарифов для населения будет компенсироваться из республиканского бюджета. Якутия является единственным субъектом в РФ, который выделяет огромную сумму из регионального бюджета для компенсации разницы тарифов населению. «Эта сумма на следующий год может составить 24,5 млрд рублей. При этом квартплата остаётся одной из самых низких на Дальнем Востоке, ниже якутян только у жителей Приморского края», – отметила Антонина Винокурова.

По словам Винокуровой, с 1 января 2019 года повышение тарифов на коммунальные услуги будет производиться на разницу НДС (20% вместо ранее действовавших 18%), что даст рост на 1,7% по поставщикам на обычной системе налогообложения. По поставщикам с упрощённой формой налогообложения роста тарифов с января не будет. С июля 2019 года общий индекс в Якутии Правительством РФ доведён на среднероссийском уровне, который составляет 2,4%. «Это средние показатели, на самом деле внутри будет рассмотрен каждый вид услуг, тип благоустройства. Соответственно где-то будет больше, где-то меньше усреднённых показателей, но ни у кого не должно быть выше допустимого предела 4,8% с июля», – сказала Антонина Винокурова.

В этой связи премьер Владимир Солодов поручил рассмотреть отдельно каждый вид коммунальных услуг в каждом населённом пункте, чтобы не допустить подъёма роста тарифов выше допустимой нормы. Решение по тарифообразованию для населения обычно принимается весной, по этому поводу Межведомственная ценовая комиссия Республики Саха (Якутия) соберётся отдельно.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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