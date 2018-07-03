Рассмотрены изменения в Кодекс Якутии об административных правонарушениях

В ходе 38 очередного пленарного заседания народные депутаты приняли в первом чтении законодательную инициативу Правительства республики «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях».

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства Республики Саха (Якутия). В частности, проектом закона предлагается главу 4 Кодекса дополнить статьей, предусматривающей ответственность за нарушение законодательства об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

В документе указывается объективная сторона состава административного правонарушения: в форме бездействия юридического лица или физического лица, в частности в непредставлении заявления на проведение этнологической экспертизы; в форме действия, в частности в финансировании или реализации заказчиком проекта, подлежащего этнологической экспертизе и не получившего положительного заключения этнологической экспертизы; в форме действия, в частности в осуществлении заказчиком хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение этнологической экспертизы.

Также в законопроекте предусматривается размер административного штрафа:

1) по части 1 статьи 4.8 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях составит:

— для граждан — от 1 500 до 2000 рублей;

— для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей;

— для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

2) по части 2 статьи 4.8 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях составит:

— для граждан — от 2000 до 5000 рублей;

— для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей;

— для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, в законопроекте предлагается внесение изменения, предусматривающего ответственность за нарушение правового режима территории традиционного природопользования.

Размер административного штрафа в этом случае составит:

— для граждан — от 1500 до 2000 рублей;

— для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей;

— для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 13 марта 2013 года № 1926 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) и экспертизе нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия)» по проекту закона Республики Саха (Якутия) проведена процедура оценки регулирующего воздействия. В соответствии с заключением Министерства экономики Республики Саха (Якутия) положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их ведению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и воздействующие на состоянии конкуренции, отсутствуют.