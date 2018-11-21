Рассмотрен вопрос создания в Якутии круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда»

20 ноября Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов провел рабочее совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта «Создание современного круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия)».

Во вступительном слове премьер-министр сказал, что есть инициатива по созданию круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда» в республике. При этом Владимир Солодов отметил, что в Якутии уже существует ряд учреждений, которые специализируются на работе с талантливыми ребятами, а также занимаются оздоровлением и отдыхом детей.

«По согласованию с главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым мы видим ситуацию следующим образом. Нужно будет увязать деятельность Малой академии наук, имеющей богатые традиции по работе с одаренными детьми в сфере образования и науки, Международной арктической школы и создаваемого круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда». Все три учреждения должны дополнять друг друга. Мы хотим создать на базе этих организаций единую структуру, которая будет работать с одаренными детьми в сфере науки, технологий, спорта и в перспективе искусства», — резюмировал Солодов.

По предварительному плану проект предполагается реализовать в 2021 году. Председатель Правительства РС (Я) озвучил, что образцом для создания такой структуры является образовательный центр «Сириус» в Сочи.

«Данный проект имеет характер ГЧП, и надеюсь, что он будет реализован через механизм концессионного соглашения с участием частного инвестора и оператора. Создав этот центр, мы покажем, как сконструировать данную модель, благодаря которой, возможно, по всей России будет реализовано большое количество таких очень важных и нужных объектов», — подчеркнул глава кабмина республики.

По вопросу создания современного круглогодичного детского центра в республике с информацией выступили генеральный директор Агентства инвестиционного развития РС (Я) Александр Кондрашин, министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров, представитель ООО «Национальный оператор детского отдыха» Евгений Шулятьев, министр предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Ирина Высоких.

В ходе совещания обсуждены вопросы финансовой модели создания круглогодичного детского центра в республике, места планируемого строительства, возможности получения субсидии на строительство инфраструктуры по линии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и т.д. Премьер-министр, подводя итоги совещания, дал поручение организовать рабочую группу по реализации данного проекта.