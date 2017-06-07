Расследуется дело о покушении на полицейского в Томпонском районе

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ – применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По данным следствия, ночью 5 июня 2017 года злоумышленник после совместного распития спиртных напитков со своими приятелями вступил в конфликт и произвел стрельбу из ружья «Сайга».

Очевидцами пьяного буйства был вызван старший участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Томпонскому району, который попытался пресечь правонарушение.

Однако мужчина сел за руль автомобиля «SUZUKI ESCUDO» и совершил наезд на полицейского. Участковый уполномоченный схватился за край капота, а мужчина продолжил движение, и после того, как полицейский сорвался, совершил наезд колесами правой стороны автомобиля на ноги сотрудника полиции.

В результате преступных действий злоумышленника потерпевшему причинены телесные повреждения в виде множественных ссадин и кровоподтеков нижних конечностей, которые расцениваются как легкий вред здоровья.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.