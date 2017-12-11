«Расследованием причин крупного ДТП займутся наиболее опытные следователи» — Следком Якутии

Уголовное дело по факту гибели девяти людей в крупном ДТП на 39 км ФАД «Колыма» передано отделу по расследованию особо-важных дел СУ СК РФ по РС(Я). Создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей следственного управления, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего – осмотры транспортных средств и тел погибших, а также их опознание. Назначены необходимые экспертные исследования, а также проводятся допросы потерпевших и свидетелей дорожного происшествия. По указанию руководителя следственного управления производство предварительного следствия по данному уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей следственного управления», – сказала она.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по факту гибели людей в дорожно-транспортном происшествии в Мегино-Кангаласском районе республики по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, 8 декабря 2017 года около 21 часа 24-летний водитель автомашины “УАЗ-ССА220621-01” с 10 пассажирами в районе 39 километра федеральной автомобильной дороги “Колыма” допустил выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где произошло столкновение с автомашиной “КамАЗ-5320” под управлением 55-летнего водителя, после чего произошло возгорание транспортных средств.

В результате происшедшего погибли 9 пассажиров автомашины “УАЗ”, в том числе двухлетняя девочка, трое других пострадавших, в числе которых оказался водитель грузовой автомашины, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Постановлением прокурора материалы уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения изъяты из органов внутренних дел и переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет. Уголовные дела соединены в одно производство.