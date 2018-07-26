Расследование по делу банка «Таатта» будет проходить в Москве

Как сообщил ЯСИА прокурор республики Николай Пилипчук уголовное дело в отношении виновных в банкротстве банка «Таатта», было возбуждено сразу же после проведения прокурорской проверки.

В настоящее время все материалы дела переданы в Центральный аппарат, расследование будет производиться в Москве. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), возбуждено не в отношении конкретных лиц, а по факту выявленного преступления.