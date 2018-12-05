Расследование по бывшим депутатам Александру Уарову и Дмитрию Саввину завершено. Их ждет суд

В Республике Саха (Якутия) перед судом предстанут двое бывших депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) по обвинению в получении взяток.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению двух бывших депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Уарова и Дмитрия Саввина в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Кроме того, Уаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана).

Следствием установлено, что обвиняемые, являясь должностными лицами, занимающими государственные должности субъекта Российской Федерации, используя свои служебные полномочия, с целью незаконного обогащения, получили у генерального директора одного из акционерных обществ взятку в виде денег на общую сумму 900 тысяч рублей. Денежные средства были получены за содействие в принятии закона о внесении поправок в закон Республики Саха (Якутия) в части дополнительного бюджетного ассигнования по вопросу искусственного осеменения крупного рогатого скота.

Кроме того, бывший народный депутат Уаров обвиняется в том, что в период с февраля 2016 по март 2018 года, порядка 20 раз выезжая в служебные командировки в Сунтарский район Республики Саха (Якутия), совершил хищение денежных средств республиканского бюджета.

Выезжая в командировки, депутат получал в бухгалтерии в качестве аванса денежные средства на проживание, но при этом он приобретал заведомо подложные документы, якобы подтверждавшие его проживание в гостиницах Сунтарского района. На самом деле депутат жил у родственников, а подложные чеки и квитанции систематически предоставлял в бухгалтерию Государственного Собрания (Ил Тумэн), тем самым, путем обмана в течение трех лет похищал бюджетные средства на общую сумму 159 тысяч рублей.

Несмотря на непризнание вины обвиняемыми, следователи собрали достаточные доказательства их виновности, которые легли в основу обвинительного заключения.

С утвержденным прокуратурой Республики Саха (Якутия) обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившей из УЭБиПК МВД России по Республике Саха (Якутия) и прокуратуры Республики Саха (Якутия).