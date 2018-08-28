Расселенный дом сгорел дотла в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

27 августа 2018 г. в 01.35. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в двухэтажном расселенном доме на ул. Таежная в п. Светлый Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через четыре минуты, дом горел по всей площади. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Общая площадь пожара – 312 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

27 августа 2018 г. в 08.35. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на ул. Дзержинского г. Якутск горит автомобиль «Ниссан Примера». Через две минуты к месту вызова прибыло пожарное подразделение. Огнем поврежден отсек двигателя на площади 0,2 кв.м. Причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен автомобиль.

27 августа 2018 г. в 18.48. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в двухэтажном жилом доме на ул. Лермонтова г. Якутска. Первое пожарное подразделение прибыло через шесть минут. В результате возгорания в квартире поврежден матрац на площади 0,5 кв.м. Причиной явилось неосторожность при курении. Ущерб устанавливается.