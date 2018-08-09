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9 августа 2018, 11:20
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Рассадин назвал причины своей неудачи на чемпионате России

Капитан сборной Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе Виктор Рассадин (65 кг) назвал причину своей неудачи на чемпионате России в Одинцово.

— Виктор, ты капитан сборной и болельщики ждали многого от тебя, но ты выбыл с соревнований уже в первом круге…  

— Да, понимаю их расстройство. Я и сам до сих пор не могу поверить, что проиграл и остался за чертой призеров. Ведь подготовка прошла отлично. Полтора месяца тренировались на Кавказе.

— А что пошло не так в схватке с тувинским борцом Начыном Кууларом, у которого ты в прошлом году выигрывал два раза, причем оба раза с крупным счетом?

— Первая схватка для меня всегда бывает тяжелой. Тем более что вышел сразу на сеяного фаворита. Можно сказать, не сумел до конца раскрыться в этой схватке, во втором периоде остановился, отдал инициативу и вошел в его борьбу. Тем не менее, мы были в равных условиях. Надо признать, если выиграл, то Куулар в тот день был лучше. После этого проигрыша постоянно думаю об этой встрече, кручу в памяти эти моменты снова и снова.

— И какие выводы ты сделал?

— Просто мне не надо было останавливаться во втором периоде, ведь моя борьба – в атаке. Неудача будет хорошим уроком мне, больше не допущу таких ошибок. Буду тренироваться еще с большим желанием и в следующий раз должен обязательно выиграть.

— Ну а как оцениваешь выступления других якутских борцов?

— Хочу поздравить Арыйаана Тютрина с бронзовой медалью. У Тускаева выиграл и вообще показал хорошую перспективную борьбу. Тимур Николаев тоже молодец, мог выйти в финал, но в полуфинале не хватило опыта. Остальные тоже старались, но не у всех получилось показать себя. Как говорил наш Виктор Лебедев, пусть до конца верят в себя и работают над собой, успех все равно придет.

— Где и когда мы вновь увидим тебя на борцовском ковре?

— Сейчас мне надо немного отдохнуть, развеять плохие мысли. Хочу поехать в родной Среднеколымский улус, поохотиться, побыть на природе. Потом через 10 дней снова в бой. Будем готовиться к международному турниру памяти Дмитрия Коркина в Якутске. Постараюсь реабилитироваться перед родными болельщиками.

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/borba/7784-viktor-rassadin-na-okhote-razveyus-i-snova-v-boj
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