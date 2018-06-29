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29 июня 2018, 14:55
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Распоряжение о выделении средств пострадавшим от паводка в Якутии скоро внесут в Правительство РФ

Меры по улучшению деятельности органов местного самоуправления по устранению последствий половодья были обсуждены 28 июня на встрече врио главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА и заместителя министра МЧС России, генерал-лейтенанта Павла БАРЫШЕВА.

Представитель федерального ведомства в рамках визита в Якутию побывал в четверг в селе Амге Амгинского улуса, пострадавшем от разгула водной стихи одним из первых.

Айсен Николаев поблагодарил структуры Министерства по делам ЧС за оперативную помощь республике. «Паводок этого года стал одним из крупнейших и самых разрушительных за последние два десятка лет. Из крупных рек только Вилюй не вышел из берегов. У людей большие потери имущества, разбиты дороги. Вместе с тем, благодаря оперативной работе специалистов Главного управления МЧС России по республике, Службе спасения, не допущена гибель людей и их травматизация», — констатировал руководитель Якутии.

Сейчас в регионе восстанавливаются объекты жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, жилые дома, размытые дороги, связь и энергетика. Идут выплаты пострадавшим из госбюджета республики.

Айсен Николаев сообщил, что жители подтопленных районов, кроме Колымской и Янской группы, получили республиканскую часть выплат. «В Амгинском и остальных районах средства получили. По Колымской и Янской группе распоряжение правительства подписано, финансирование поступит на днях», — сказал он.

Кроме того, власти Якутии завершают оформление документов на получение пострадавшим помощи из федерального бюджета.

«Все, кто нуждается, должны получить также выплаты из федеральной казны. Сейчас главное – надлежащим образом оформить все документы», — сказал Айсен Николаев, добавив, что средства станут дополнительным подспорьем для якутян.

Отметим, что единовременная материальная помощь составит 10 тыс. рублей, за частичную утрату имущества – 50 тыс. рублей, полную утрату имущества – 100 тыс. рублей.

Павел Барышев сообщил, что в течение двух недель распоряжение о выделении средств будет внесено в Правительство РФ. «В кратчайшие сроки мы должны внести его в правительство. Это поручение Владимира Путина», — отметил замминистра.

Генерал-лейтенант заострил внимание на важности оказания грамотной юридической помощи жителям подтопленных населенных пунктов. «Сегодня был в Амге, и такое ощущение, что местные власти своих жителей не информируют. А ведь люди должны знать, как получить помощь, как продвигаются работы и каковы планы», — высказал мнение Барышев.

Он также сообщил о необходимости дополнительно завезти стройматериалы на затопленные территории — кирпич, цемент и так далее.

Кроме того, у глав районов должна быть ясность по количеству людей из маломобильных, социально незащищённых групп населения.

Айсен Николаев согласился с рекомендациями замминистра МЧС России и заверил, что необходимые задачи будут поставлены перед местными властями. На следующей неделе врио проведет совещание в режиме видеоконференцсвязи с пострадавшими улусами.

Напомним, 14 мая в Якутии был объявлен ЧС федерального масштаба. Ущерб от паводка составил свыше 1, 3 млрд рублей. Половодье в Якутии длится второй месяц, так как идет несколькими волнами. На данный момент сложная ситуация складывается на реке Алазея.

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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