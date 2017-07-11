Расписание и движение нового автобусного маршрута № 9

В Якутске с 1-го июня работает новый автобусный маршрут № 9, сообщает Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА города Якутска. В случае востребованности среди населения, маршрут останется на постоянной основе. Автобусы следуют из микрорайона «Лена» с. Пригородный до ул. Авиационная и обратно. Маршрут пролегает по центральным улицам города: Автодорожной, Ойунского, Пояркова, Кирова, Лермонтова, Халтурина, Дзержинского. Время отправления из микрорайона «Лена» с. Пригородный: 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.40, 20.20. Время отправления от ул. Авиационная: 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20-00. comments powered by HyperComments Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА

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