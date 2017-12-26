Расписание движения автобусов в новогодние дни

Расписание движения городского автобусного маршрута №1
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 6 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Переправа
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:25
|20:50
|21:15
|Время отправления с конечных пунктов: Переправа – Воинская
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:25
|20:50
|21:15
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 12 графиков.
с 07:30 до 17:30 – 12 мин.; с 17:30 до 19:30 – 15 мин.;
с 20:00 до 22:05 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с конечных остановок: Ильинка, Тех.участок
|07:30
|07:42
|07:54
|08:06
|08:18
|08:30
|08:42
|08:54
|09:06
|09:18
|09:30
|09:42
|09:54
|10:06
|10:18
|10:30
|10:42
|11:54
|12:06
|12:18
|12:30
|12:42
|12:54
|13:06
|13:18
|13:30
|13:42
|13:54
|14:06
|14:18
|14:30
|14:42
|14:54
|15:06
|15:18
|15:30
|15:42
|15:54
|16:06
|16:18
|16:30
|16:42
|16:54
|17:06
|17:18
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:45
|19:00
|19:15
|19:30
|20:00
|20:25
|20:50
|21:15
Расписание движения городского автобусного маршрута №2
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 03.01.2018г. 8 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 21:50 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Птицефабрика – Алаас
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
|Время отправления с конечных пунктов: Алаас – Птицефабрика
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
Интервал движения с 04.01.2018г. по 08.01.2018г. 16 графиков.
с 07:00 до 20:00 – 13 мин., с 20:00 до 22:00 вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас
|7:00
|7:13
|7:26
|7:39
|7:52
|8:05
|8:18
|8:31
|8:44
|8:57
|9:10
|9:23
|9:36
|9:49
|10:02
|10:15
|10:28
|10:41
|10:54
|11:07
|11:20
|11:33
|11:46
|11:59
|12:12
|12:25
|12:38
|12:51
|13:04
|13:17
|13:30
|13:43
|13:56
|14:09
|14:22
|14:35
|14:48
|15:01
|15:14
|15:27
|15:40
|15:53
|16:06
|16:19
|16:32
|16:45
|16:58
|17:11
|17:24
|17:37
|17:50
|18:03
|18:16
|18:29
|18:42
|18:55
|19:08
|19:21
|19:34
|19:47
|20:00
|20:15
|20:30
|20:50
Расписание движения городского автобусного маршрута №3
На новогодние праздники
Интервал движения на 01.01.2018г. 8 графиков.
С 08:00 до 12:00 – 30 мин.; с 12:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Аэропорт – Мед.центр
|08:00
|08:30
|09:00
|09:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:30
|21:00
Интервал движения с 02.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Аэропорт – Мед.центр
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:30
|21:00
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 16 графиков.
с 07:00 до 16:10 – 11 мин., с 16:10 до 18:46 – 12 мин.,;
с 18:46 до 19:31 – 15 мин.; с 20:00 до 22:07 вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.центр
|7:00
|7:11
|7:22
|7:33
|7:44
|7:55
|8:06
|8:17
|8:28
|8:39
|8:50
|9:01
|9:12
|9:23
|9:34
|9:45
|9:56
|10:07
|10:18
|10:29
|10:40
|10:51
|11:02
|11:13
|11:24
|11:35
|11:46
|11:57
|12:08
|12:19
|12:30
|12:41
|12:52
|13:03
|13:14
|13:25
|13:36
|13:47
|13:58
|14:09
|14:20
|14:31
|14:42
|14:53
|15:04
|15:15
|15:26
|15:37
|15:48
|15:59
|16:10
|16:22
|16:34
|16:46
|16:58
|17:10
|17:22
|17:34
|17:46
|17:58
|18:10
|18:22
|18:34
|18:46
|19:01
|19:16
|19:31
|20:00
|20:30
|21:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №4
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 03.01.2018г. 6 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 19:40 до 21:45 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Залог — Газпром
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
|21:00
|Время отправления с конечных пунктов: Газпром — Залог
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
|21:00
Интервал движения с 04.01.2018г. по 08.01.2018г. 20 графиков.
С 07:00 до 19:40 – 5 мин.;
с 07:15 до 19:35 – 5 мин.; с 19:40 до 22:15 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с конечных остановок: Залог, Газпром
|07:15
|07:20
|07:25
|07:30
|07:35
|07:40
|07:45
|07:50
|07:55
|08:00
|08:05
|08:10
|08:15
|08:20
|08:25
|08:30
|08:35
|08:40
|08:45
|08:50
|08:55
|09:00
|09:05
|09:10
|09:15
|09:20
|09:25
|09:30
|09:35
|09:40
|09:45
|09:50
|09:55
|10:00
|10:05
|10:10
|10:15
|10:20
|10:25
|10:30
|10:35
|10:40
|10:45
|10:50
|10:55
|11:00
|11:05
|11:10
|11:15
|11:20
|11:25
|11:30
|11:35
|11:40
|11:45
|11:50
|11:55
|12:00
|12:05
|12:10
|12:15
|12:20
|12:25
|12:30
|12:35
|12:40
|12:45
|12:50
|12:55
|13:00
|13:05
|13:10
|13:15
|13:20
|13:25
|13:30
|13:35
|13:40
|13:45
|13:50
|13:55
|14:00
|14:05
|14:10
|14:15
|14:20
|14:25
|14:30
|14:35
|14:40
|14:45
|14:50
|14:55
|15:00
|15:05
|15:10
|15:15
|15:20
|15:25
|15:30
|15:35
|15:40
|15:45
|15:50
|15:55
|16:00
|16:05
|16:10
|16:15
|16:20
|16:25
|16:30
|16:35
|16:40
|16:45
|16:50
|16:55
|17:00
|17:05
|17:10
|17:15
|17:20
|17:25
|17:30
|17:35
|17:40
|17:45
|17:50
|17:55
|18:00
|18:05
|18:10
|18:15
|18:20
|18:25
|18:30
|18:35
|18:40
|18:45
|18:50
|18:55
|19:00
|19:05
|19:10
|19:15
|19:20
|19:25
|19:30
|19:35
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
|21:00
|21:30
Расписание движения городского автобусного маршрута №5
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 02.01.2018г. — 8 единиц.
С 08:00 до 19:40 – 25 мин.; с 20:00 до 21:35 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Марха — Манньыаттаах
|8:00
|8:25
|8:50
|9:15
|9:40
|10:05
|10:30
|10:55
|11:20
|11:45
|12:10
|12:35
|13:00
|13:25
|13:50
|14:15
|14:40
|15:05
|15:30
|15:55
|16:20
|16:45
|17:10
|17:35
|18:00
|18:25
|18:50
|19:15
|19:40
|20:05
|20:30
|Время отправления с конечных пунктов: Манньыаттаах – Марха
|8:00
|8:25
|8:50
|9:15
|9:40
|10:05
|10:30
|10:55
|11:20
|11:45
|12:10
|12:35
|13:00
|13:25
|13:50
|14:15
|14:40
|15:05
|15:30
|15:55
|16:20
|16:45
|17:10
|17:35
|18:00
|18:25
|18:50
|19:15
|19:40
|20:05
|20:30
Интервал движения с 03.01.2018г. по 04.01.2018г. — 10 единиц.
С 08:00 до 20:00 – 20 мин.; с 20:00 до 21:35 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Марха — Манньыаттаах
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:20
|20:00
|20:15
|Время отправления с конечных пунктов: Манньыаттаах – Марха
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:20
|20:00
|20:15
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. — 24 единиц.
с 06:50 до 19:00 – 10 мин.; с 19:00 до 20:05 – 15 мин.;
с 20:05 до 21:35 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с конечных пунктов: Марха — Манньыаттаах
|06:50
|07:00
|07:10
|07:20
|07:30
|07:40
|07:50
|08:00
|08:10
|08:20
|08:30
|08:40
|08:50
|09:00
|09:10
|09:20
|09:30
|09:40
|09:50
|10:00
|10:10
|10:20
|10:30
|10:40
|10:50
|11:00
|11:10
|11:20
|11:30
|11:40
|11:50
|12:00
|12:10
|12:20
|12:30
|12:40
|12:50
|13:00
|13:10
|13:20
|13:30
|13:40
|13:50
|14:00
|14:10
|14:20
|14:30
|14:40
|14:50
|15:00
|15:10
|15:20
|15:30
|15:40
|15:50
|16:00
|16:10
|16:20
|16:30
|16:40
|16:50
|17:00
|17:10
|17:20
|17:30
|17:40
|17:50
|18:00
|18:10
|18:20
|18:30
|18:40
|18:50
|19:00
|19:15
|19:30
|19:45
|20:05
|20:15
Расписание движения городского автобусного маршрута №6
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 10 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 21:52 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — СВХМ
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
|Время отправления с конечных пунктов: СВХМ — Борисовка
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 20 графиков
с 07:00 до 19:40 – 10 мин.
с 20:00 до 21:36 вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных остановок Борисовка, Челюскина
|07:00
|07:10
|07:20
|07:30
|07:40
|07:50
|08:00
|08:10
|08:20
|08:30
|08:40
|08:50
|09:00
|09:10
|09:20
|09:30
|09:40
|09:50
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|10:10
|10:20
|10:30
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|10:50
|11:00
|11:10
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|12:10
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|13:10
|13:20
|13:30
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|13:50
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|14:40
|14:50
|15:00
|15:10
|15:20
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|15:40
|15:50
|16:00
|16:10
|16:20
|16:30
|16:40
|16:50
|17:00
|17:10
|17:20
|17:30
|17:40
|17:50
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|18:10
|18:20
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|18:50
|19:00
|19:10
|19:20
|19:30
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
Расписание движения городского автобусного маршрута №7
Интервал движения с 01.01.2018г. по 03.01.2018г. 8 графиков.
С 07:50 до 19:50 – 20 мин.;
с 20:20 до 22:05 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: с Мед.центра на Птицефабрику
|7:50
|8:10
|8:30
|8:50
|9:10
|9:30
|9:50
|10:10
|10:30
|10:50
|11:10
|11:30
|11:50
|12:10
|12:30
|12:50
|13:10
|13:30
|13:50
|14:10
|14:30
|14:50
|15:10
|15:30
|15:50
|16:10
|16:30
|16:50
|17:10
|17:30
|17:50
|18:10
|18:30
|18:50
|19:10
|19:30
|19:50
|20:20
|20:50
|Время отправления с конечных пунктов: с Птицефабрики на Мед.центр
|7:50
|8:10
|8:30
|8:50
|9:10
|9:30
|9:50
|10:10
|10:30
|10:50
|11:10
|11:30
|11:50
|12:10
|12:30
|12:50
|13:10
|13:30
|13:50
|14:10
|14:30
|14:50
|15:10
|15:30
|15:50
|16:10
|16:30
|16:50
|17:10
|17:30
|17:50
|18:10
|18:30
|18:50
|19:10
|19:30
|19:50
|20:20
|20:50
График движения в субботу, воскресные и праздничные дни: 12 графиков
с 07:00 до 20:00 – 15 мин.; с 20:20 до 22:05 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Мед.центр
|7:00
|7:15
|7:30
|7:45
|8:00
|8:15
|8:30
|8:45
|9:00
|9:15
|9:30
|9:45
|10:00
|10:15
|10:30
|10:45
|11:00
|11:15
|11:30
|11:45
|12:00
|12:15
|12:30
|12:45
|13:00
|13:15
|13:30
|13:45
|14:00
|14:15
|14:30
|14:45
|15:00
|15:15
|15:30
|15:45
|16:00
|16:15
|16:30
|16:45
|17:00
|17:15
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:45
|19:00
|19:15
|19:30
|19:45
|20:00
|20:20
|20:50
|Время отправления с конечных остановок: , Мед.центр , Птицефабрика.
|7:00
|7:15
|7:30
|7:45
|8:00
|8:15
|8:30
|8:45
|9:00
|9:15
|9:30
|9:45
|10:00
|10:15
|10:30
|10:45
|11:00
|11:15
|11:30
|11:45
|12:00
|12:15
|12:30
|12:45
|13:00
|13:15
|13:30
|13:45
|14:00
|14:15
|14:30
|14:45
|15:00
|15:15
|15:30
|15:45
|16:00
|16:15
|16:30
|16:45
|17:00
|17:15
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:45
|19:00
|19:15
|19:30
|19:45
|20:00
|20:20
|20:50
Расписание движения городского автобусного маршрута №8
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 6 графиков.
С 08:00 до 20:20 – 20 мин.;
с 20:00 до 21:20 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Медцентр – Речпорт
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|Время отправления с конечных пунктов: Речпорт – Медцентр
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
Интервал движения с 05.01.2018г. по 10.01.2018г. 12 графиков.
с 08:00 до 19:40 – 10 мин.; с 20:05 до 22:20 вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных остановок: мед.центр, реч.порт
|08:00
|08:10
|08:20
|08:30
|08:40
|08:50
|09:00
|09:10
|09:20
|09:30
|09:40
|09:50
|10:00
|10:10
|10:20
|10:30
|10:40
|10:50
|11:00
|11:10
|11:20
|11:30
|11:40
|11:50
|12:00
|12:10
|12:20
|12:30
|12:40
|12:50
|13:00
|13:10
|13:20
|13:30
|13:40
|13:50
|14:00
|14:10
|14:20
|14:30
|14:40
|14:50
|15:00
|15:10
|15:20
|15:30
|15:40
|15:50
|16:00
|16:10
|16:20
|16:30
|16:40
|16:50
|17:00
|17:10
|17:20
|17:30
|17:40
|17:50
|18:00
|18:10
|18:20
|18:30
|18:40
|18:50
|19:00
|19:10
|19:20
|19:30
|19:40
|20:05
|20:35
|21:00
|21:35
Расписание движения городского автобусного маршрута №14
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 05.01.2018г. 6 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:10 до 21:30 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Белое озеро
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:10
|20:35
|Время отправления с конечных пунктов: Белое озеро – Воинская
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:10
|20:35
Интервал движения с 06.01.2018г. по 08.01.2018г. 24 графиков.
С 07:00 до 19:00 — 6 мин.; с 19:00 до 20:10 – 10 мин.;
с 20:10 до 22:10 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с конечных остановок ( Белое озеро – Ильинка, Ильинка – Белое озеро)
|7:00
|7:06
|7:12
|7:18
|7:24
|7:30
|7:36
|7:42
|7:48
|7:54
|8:00
|8:06
|8:24
|8:30
|8:36
|8:42
|8:48
|8:54
|9:00
|9:06
|9:12
|9:18
|9:24
|9:30
|9:48
|9:54
|10:00
|10:06
|10:12
|10:18
|10:24
|10:30
|10:36
|10:42
|10:48
|10:54
|11:12
|11:18
|11:24
|11:30
|11:36
|11:42
|11:48
|11:54
|12:00
|12:06
|12:12
|12:18
|12:36
|12:42
|12:48
|12:54
|13:00
|13:06
|13:12
|13:18
|13:24
|13:30
|13:36
|13:42
|14:00
|14:06
|14:12
|14:18
|14:24
|14:30
|14:36
|14:42
|14:48
|14:54
|15:00
|15:06
|15:24
|15:30
|15:36
|15:42
|15:48
|15:54
|16:00
|16:06
|16:12
|16:18
|16:24
|16:30
|16:48
|16:54
|17:00
|17:06
|17:12
|17:18
|17:24
|17:30
|17:36
|17:42
|17:48
|17:54
|18:12
|18:18
|18:24
|18:30
|18:36
|18:42
|18:48
|18:54
|19:00
|19:10
|19:20
|19:30
|20:10
|20:35
|21:00
|21:25
Расписание движения городского автобусного маршрута №15
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.
С 08:00 до 20:20 – 20 мин.;
с 20:00 до 21:25 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Борисовка – Алмас
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|Время отправления с конечных пунктов: Алмас – Борисовка
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 14 графиков.
С 07:30 до 19:54 – 12 мин.;
с 20:35 до 22:10 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Борисовка – Алмас
|07:30
|07:42
|07:54
|08:06
|08:18
|08:30
|08:42
|0854
|09:06
|09:18
|09:30
|09:42
|09:54
|10:06
|10:18
|10:30
|10:42
|10:54
|11:06
|11:18
|11:30
|11:42
|11:54
|12:06
|12:18
|12:30
|12:42
|12:54
|13:06
|13:18
|13:30
|13:42
|13:54
|14:06
|14:18
|14:30
|14:42
|14:54
|15:06
|15:18
|15:30
|15:42
|15:54
|16:06
|16:18
|16:30
|16:42
|16:54
|17:06
|17:18
|17:30
|17:42
|17:54
|18:06
|18:18
|18:30
|18:42
|18:54
|19:06
|19:18
|19:30
|19:42
|19:54
|20:35
|21:05
|Время отправления с конечных пунктов: Алмас – Борисовка
|07:30
|07:42
|07:54
|08:06
|08:18
|08:30
|08:42
|0854
|09:06
|09:18
|09:30
|09:42
|09:54
|10:06
|10:18
|10:30
|10:42
|10:54
|11:06
|11:18
|11:30
|11:42
|11:54
|12:06
|12:18
|12:30
|12:42
|12:54
|13:06
|13:18
|13:30
|13:42
|13:54
|14:06
|14:18
|14:30
|14:42
|14:54
|15:06
|15:18
|15:30
|15:42
|15:54
|16:06
|16:18
|16:30
|16:42
|16:54
|17:06
|17:18
|17:30
|17:42
|17:54
|18:06
|18:18
|18:30
|18:42
|18:54
|19:06
|19:18
|19:30
|19:42
|19:54
|20:35
|21:05
Расписание движения городского автобусного маршрута №16
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 21:33 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Колония
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:30
|Время отправления с конечных пунктов: Колония – Воинская
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:30
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 16 графиков.
С 07:15 до 19:35 – 10 мин.;
с 20:00 до 22:03 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Колония
|07:15
|07:25
|07:35
|07:45
|07:55
|08:05
|08:15
|08:25
|08:35
|08:45
|08:55
|09:05
|09:15
|09:25
|09:35
|09:45
|09:55
|10:05
|10:15
|10:25
|10:35
|10:45
|10:55
|11:05
|11:15
|11:25
|11:35
|11:45
|11:55
|12:05
|12:15
|12:25
|12:35
|12:45
|12:55
|13:05
|13:15
|13:25
|13:35
|13:45
|13:55
|14:05
|14:15
|14:25
|14:35
|14:45
|14:55
|15:05
|15:15
|15:25
|15:35
|15:45
|15:55
|16:05
|16:15
|16:25
|16:35
|16:45
|16:55
|17:05
|17:15
|17:25
|17:35
|17:45
|17:55
|18:05
|18:15
|18:25
|18:35
|18:45
|18:55
|19:05
|19:15
|19:25
|19:35
|20:00
|20:30
|21:00
|Время отправления с конечных пунктов: Колония – Воинская
|07:15
|07:25
|07:35
|07:45
|07:55
|08:05
|08:15
|08:25
|08:35
|08:45
|08:55
|09:05
|09:15
|09:25
|09:35
|09:45
|09:55
|10:05
|10:15
|10:25
|10:35
|10:45
|10:55
|11:05
|11:15
|11:25
|11:35
|11:45
|11:55
|12:05
|12:15
|12:25
|12:35
|12:45
|12:55
|13:05
|13:15
|13:25
|13:35
|13:45
|13:55
|14:05
|14:15
|14:25
|14:35
|14:45
|14:55
|15:05
|15:15
|15:25
|15:35
|15:45
|15:55
|16:05
|16:15
|16:25
|16:35
|16:45
|16:55
|17:05
|17:15
|17:25
|17:35
|17:45
|17:55
|18:05
|18:15
|18:25
|18:35
|18:45
|18:55
|19:05
|19:15
|19:25
|19:35
|20:00
|20:30
|21:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №17
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 10 графиков.
С 08:00 до 19:30 – 15 мин.;
с 19:50 до 22:10 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Мерзлотка в сторону проспекта
|8:00
|8:15
|8:30
|8:45
|9:00
|9:15
|9:30
|9:45
|10:00
|10:15
|10:30
|10:45
|11:00
|11:15
|11:30
|11:45
|12:00
|12:15
|12:30
|12:45
|13:00
|13:15
|13:30
|13:45
|14:00
|14:15
|14:30
|14:45
|15:00
|15:15
|15:30
|15:45
|16:00
|16:15
|16:30
|16:45
|17:00
|17:15
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:45
|19:00
|19:15
|19:35
|19:55
|20:20
|20:50
|21:15
|Время отправления с конечных пунктов: Мерзлотка в сторону ойунского
|8:00
|8:15
|8:30
|8:45
|9:00
|9:15
|9:30
|9:45
|10:00
|10:15
|10:30
|10:45
|11:00
|11:15
|11:30
|11:45
|12:00
|12:15
|12:30
|12:45
|13:00
|13:15
|13:30
|13:45
|14:00
|14:15
|14:30
|14:45
|15:00
|15:15
|15:30
|15:45
|16:00
|16:15
|16:30
|16:45
|17:00
|17:15
|17:30
|17:45
|18:00
|18:15
|18:30
|18:45
|19:00
|19:15
|19:30
|19:50
|20:05
|20:30
|20:55
|21:25
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 18 графиков.
с 07:30 до 08:30 – 12 мин.; с 08:30 до 19:00 – 9 мин.;
с 19:00 до 19:15 / 12 мин.; с 19:50 до 22:20 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с Мерзлотной на проспект Ленина
|7:15
|7:30
|7:42
|7:54
|8:06
|8:18
|8:30
|8:39
|8:48
|8:57
|9:06
|9:15
|9:24
|9:33
|9:42
|9:51
|10:00
|10:09
|10:18
|10:27
|10:36
|10:45
|10:54
|11:03
|11:12
|11:21
|11:30
|11:39
|11:48
|11:57
|12:06
|12:15
|12:24
|12:33
|12:42
|12:51
|13:00
|13:09
|13:18
|13:27
|13:36
|13:45
|13:54
|14:03
|14:12
|14:21
|14:30
|14:39
|14:48
|14:57
|15:06
|15:15
|15:24
|15:33
|15:42
|15:51
|16:00
|16:09
|16:18
|16:27
|16:36
|16:45
|16:54
|17:03
|17:12
|17:21
|17:30
|17:39
|17:48
|17:57
|18:06
|18:15
|18:24
|18:33
|18:42
|18:51
|19:05
|19:20
|19:35
|19:50
|20:05
|20:30
|20:50
|21:15
|Время отправления с Мерзлотной на Пояркова
|7:15
|7:30
|7:42
|7:54
|8:06
|8:18
|8:30
|8:39
|8:48
|8:57
|9:06
|9:15
|9:24
|9:33
|9:42
|9:51
|10:00
|10:09
|10:18
|10:27
|10:36
|10:45
|10:54
|11:03
|11:12
|11:21
|11:30
|11:39
|11:48
|11:57
|12:06
|12:15
|12:24
|12:33
|12:42
|12:51
|13:00
|13:09
|13:18
|13:27
|13:36
|13:45
|13:54
|14:03
|14:12
|14:21
|14:30
|14:39
|14:48
|14:57
|15:06
|15:15
|15:24
|15:33
|15:42
|15:51
|16:00
|16:09
|16:18
|16:27
|16:36
|16:45
|16:54
|17:03
|17:12
|17:21
|17:30
|17:39
|17:48
|17:57
|18:06
|18:15
|18:24
|18:33
|18:42
|18:51
|19:00
|19:10
|19:22
|19:35
|19:55
|20:20
|20:40
|20:55
|21:25
Расписание движения городского автобусного маршрута №18
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 6 графиков.
С 08:00 до 19:20 – 20 мин.;
с 19:50 до 21:25 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Карьер – Речевая школа
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:50
|20:25
|Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:50
|20:25
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 12 графиков.
с 07:00 до 19:20 – 10 мин.; с 19:20 до 19:50 – 15 мин.;
с 19:50 до 21:25 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер – Речевая школа
|7:00
|7:10
|7:20
|7:30
|7:40
|7:50
|8:00
|8:10
|8:20
|8:30
|8:40
|8:50
|9:00
|9:10
|9:20
|9:30
|9:40
|9:50
|10:00
|10:10
|10:20
|10:30
|10:40
|10:50
|11:00
|11:10
|11:20
|11:30
|11:40
|11:50
|12:00
|12:10
|12:20
|12:30
|12:40
|12:50
|13:00
|13:10
|13:20
|13:30
|13:40
|13:50
|14:00
|14:10
|14:20
|14:30
|14:40
|14:50
|15:00
|15:10
|15:20
|15:30
|15:40
|15:50
|16:00
|16:10
|16:20
|16:30
|16:40
|16:50
|17:00
|17:10
|17:20
|17:30
|17:40
|17:50
|18:00
|18:10
|18:20
|18:30
|18:40
|18:50
|19:00
|19:10
|19:20
|19:35
|19:50
|20:25
Расписание движения городского автобусного маршрута №19
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 6 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:15 до 22:15 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Мед.центр – Тех.участок
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:15
|20:45
|Время отправления с конечных пунктов: Тех.участок – Мед.центр
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:15
|20:45
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 14 графиков.
График движения в воскресные и праздничные дни:
с 07:00 до 19:39 – 11 мин.; с 20:15 до 22:11 вечерние дежурные графики по времени.
|Время отправления с конечных остановок: Медцентр, Техучасток
|7:00
|7:11
|7:22
|7:33
|7:44
|7:55
|8:06
|8:17
|8:28
|8:39
|8:50
|9:01
|9:12
|9:23
|9:34
|9:45
|9:56
|10:07
|10:18
|10:29
|10:40
|10:51
|11:02
|11:13
|11:24
|11:35
|11:46
|11:57
|12:08
|12:19
|12:30
|12:41
|12:52
|13:03
|13:14
|13:25
|13:36
|13:47
|13:58
|14:09
|14:20
|14:31
|14:42
|14:53
|15:04
|15:15
|15:26
|15:37
|15:48
|15:59
|16:10
|16:21
|16:32
|16:43
|16:54
|17:05
|17:16
|17:27
|17:38
|17:49
|18:00
|18:11
|18:22
|18:33
|18:44
|18:55
|19:06
|19:17
|19:28
|19:39
|20:15
|20:45
|21:15
Расписание движения городского автобусного маршрута №20
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 21:55 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Мед.центр – Мелиорация
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:45
|Время отправления с конечных пунктов: Мелиорация – Мед.центр
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 24 графиков.
с 06:50 до 07:30 – 10 мин., с 07:30 до 18:00 – 6 мин.,
с 18:00 – 19:30 – 10 мин., 19:45, с 20:00 до 22:00 вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных остановок Мед.центра, Мелиорация
|6:50
|7:00
|7:10
|7:20
|7:30
|7:36
|7:42
|7:48
|7:54
|8:00
|8:06
|8:12
|8:18
|8:24
|8:30
|8:36
|8:42
|8:48
|8:54
|9:00
|9:06
|9:12
|9:18
|9:24
|9:30
|9:36
|9:42
|9:48
|9:54
|10:00
|10:06
|10:12
|10:18
|10:24
|10:30
|10:36
|10:42
|10:48
|10:54
|11:00
|11:06
|11:12
|11:18
|11:24
|11:30
|11:36
|11:42
|11:48
|11:54
|12:00
|12:06
|12:12
|12:18
|12:24
|12:30
|12:36
|12:42
|12:48
|12:54
|13:00
|13:06
|13:12
|13:18
|13:24
|13:30
|13:36
|13:42
|13:48
|13:54
|14:00
|14:06
|14:12
|14:18
|14:24
|14:30
|14:36
|14:42
|14:48
|14:54
|15:00
|15:06
|15:12
|15:18
|15:24
|15:30
|15:36
|15:42
|15:48
|15:54
|16:00
|16:06
|16:12
|16:18
|16:24
|16:30
|16:36
|16:42
|16:48
|16:54
|17:00
|17:06
|17:12
|17:18
|17:24
|17:30
|17:36
|17:42
|17:48
|17:54
|18:00
|18:10
|18:20
|18:30
|18:40
|18:50
|19:00
|19:10
|19:20
|19:30
|19:45
|20:00
|20:20
|20:50
Расписание движения городского автобусного маршрута №25
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.
С 08:00 до 20:20 – 20 мин.;
с 20:00 до 21:52 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: 2-я дамба в сторону сайсар
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:30
|Время отправления с конечных пунктов: 2-я дамба в сторону призывного пункта
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:30
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 20 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 10 мин.;
с 20:00 до 21:52 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: 2-я дамба в сторону сайсар
|8:00
|8:10
|8:20
|8:30
|8:40
|8:50
|9:00
|9:10
|9:20
|9:30
|9:40
|9:50
|10:00
|10:10
|10:20
|10:30
|10:40
|10:50
|11:00
|11:10
|11:20
|11:30
|11:40
|11:50
|12:00
|12:10
|12:20
|12:30
|12:40
|12:50
|13:00
|13:10
|13:20
|13:30
|13:40
|13:50
|14:00
|14:10
|14:20
|14:30
|14:40
|14:50
|15:00
|15:10
|15:20
|15:30
|15:40
|15:50
|16:00
|16:10
|16:20
|16:30
|16:40
|16:50
|17:00
|17:10
|17:20
|17:30
|17:40
|17:50
|18:00
|18:10
|18:20
|18:30
|18:40
|18:50
|19:00
|19:10
|19:20
|19:30
|19:40
|20:00
|20:30
|Время отправления с конечных пунктов: 2-я дамба в сторону призывного пункта
|8:00
|8:10
|8:20
|8:30
|8:40
|8:50
|9:00
|9:10
|9:20
|9:30
|9:40
|9:50
|10:00
|10:10
|10:20
|10:30
|10:40
|10:50
|11:00
|11:10
|11:20
|11:30
|11:40
|11:50
|12:00
|12:10
|12:20
|12:30
|12:40
|12:50
|13:00
|13:10
|13:20
|13:30
|13:40
|13:50
|14:00
|14:10
|14:20
|14:30
|14:40
|14:50
|15:00
|15:10
|15:20
|15:30
|15:40
|15:50
|16:00
|16:10
|16:20
|16:30
|16:40
|16:50
|17:00
|17:10
|17:20
|17:30
|17:40
|17:50
|18:00
|18:10
|18:20
|18:30
|18:40
|18:50
|19:00
|19:10
|19:20
|19:30
|19:40
|20:00
|20:30
Расписание движения городского автобусного маршрута №35
На новогодние праздники
Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 10 графиков.
С 08:00 до 20:20 – 20 мин.;
с 19:40 до 21:40 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Колония – Зорге
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|Время отправления с конечных пунктов: Зорге – Колония
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 24 графиков.
с 07:00 до 11:36 – 12 мин.; 11:36 до 17:36 – 10 мин.; с 17:36 до 19:48 – 12 мин.;
с 20:15 до 22:15 вечерние дежурные графики по времени.
|7:00
|7:12
|7:24
|7:36
|7:48
|8:00
|8:12
|8:24
|8:36
|8:48
|9:00
|9:12
|9:24
|9:36
|9:48
|10:00
|10:12
|10:24
|10:36
|10:48
|11:00
|11:12
|11:24
|11:36
|11:46
|11:56
|12:06
|12:16
|12:26
|12:36
|12:46
|12:56
|13:06
|13:16
|13:26
|13:36
|13:46
|13:56
|14:06
|14:16
|14:26
|14:36
|14:46
|14:56
|15:06
|15:16
|15:26
|15:36
|15:46
|15:56
|16:06
|16:16
|16:26
|16:36
|16:46
|16:56
|17:06
|17:16
|17:26
|17:36
|17:48
|18:00
|18:12
|18:24
|18:36
|18:48
|19:00
|19:12
|19:24
|19:36
|19:48
|20:15
|20:30
|21:00
Расписание движения городского автобусного маршрута №41
На новогодние праздники
Интервал движения на 01.01.2017г. 10 графиков.
С 08:00 до 12:00 – 30 мин.; с 12:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — Успех
|08:00
|08:30
|09:00
|09:30
|10:00
|10:30
|11:00
|11:30
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
|21:00
Интервал движения с 02.01.2017г. по 04.01.2017г. 10 графиков.
С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;
с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — Успех
|08:00
|08:20
|08:40
|09:00
|09:20
|09:40
|10:00
|10:20
|10:40
|11:00
|11:20
|11:40
|12:00
|12:20
|12:40
|13:00
|13:20
|13:40
|14:00
|14:20
|14:40
|15:00
|15:20
|15:40
|16:00
|16:20
|16:40
|17:00
|17:20
|17:40
|18:00
|18:20
|18:40
|19:00
|19:20
|19:40
|20:00
|20:20
|20:40
|21:00
Интервал движения с 05.01.2017г. по 08.01.2017г. 24 графиков.
Интервал движения в субботние, выходные и праздничные дни на 24 единиц:
с 07:00 до 19:27 – 9 мин., с 19:27 до 19:47 – 10 мин., с 20:00 до 22:00 вечерние дежурные графики.
|Время отправления с конечных остановок: Борисовка. Успех
|7:00
|7:09
|7:18
|7:27
|7:36
|7:45
|7:54
|8:03
|8:12
|8:21
|8:30
|8:39
|8:48
|8:57
|9:06
|9:15
|9:24
|9:33
|9:42
|9:51
|10:00
|10:09
|10:18
|10:27
|10:36
|10:45
|10:54
|11:03
|11:12
|11:21
|11:30
|11:39
|11:48
|11:57
|12:06
|12:15
|12:24
|12:33
|12:42
|12:51
|13:00
|13:09
|13:18
|13:27
|13:36
|13:45
|13:54
|14:03
|14:12
|14:21
|14:30
|14:39
|14:48
|14:57
|15:06
|15:15
|15:24
|15:33
|15:42
|15:51
|16:00
|16:09
|16:18
|16:27
|16:36
|16:45
|16:54
|17:03
|17:12
|17:21
|17:30
|17:39
|17:48
|17:57
|18:06
|18:15
|18:24
|18:33
|18:42
|18:51
|19:00
|19:09
|19:18
|19:27
|19:37
|19:47
|20:00
|20:20
|20:40
|
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МУП «ЯПАК» ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
С 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года
|Маршрут № 101 «Якутск-Табага»
Время отправления от Автовокзала:
6-508-059-3011-1012-3013-4515-1516-4518-1519-1521-00
Время отправления из п. Табага:
6-50 8-05 9-20 10-45 12-25 13-45 15-00 16-30 18-00 19-30 20-30 22-10
Маршрут № 102 «Якутск-Маган»
Время отправления от Автовокзала:
7-10 8-10 10-00 10-30 11-40 12-55 13-30 14-30 15-40 16-30 18-00
18-3019-3021-00
Время отправления из . Маган:
7-15 8-20 9-40 11-30 12-00 13-10 14-15 14-50 16-00 17-05 17-55
19-3020-0020-4522-15
Маршрут № 103 «Якутск-Хатассы (Агрогородок)»
Время отправления от Автовокзала:
7-00 7-40 8-00 9-00 10-00 10-30 11-30 12-20 12-40 13-30 14-30
15-3016-0017-0017-4018-0019-0020-0021-10
Время отправления из п. Хатассы:
7-00 8-00 8-40 9-00 10-00 11-00 11-30 12-30 13-20 13-40 14-30
15-3016-3017-0018-0018-4019-0020-0021-0022-10
Маршрут № 104 «Якутс-Кангалассы»
Время отправления отАвтовокзала:
7-50 9-20 11-00 12-10 13-40 14-50 16-40 17-30 19-30
21-00
Время отправления из п. Кангалассы:
7-10 9-10 10-40 12-20 13-30 15-00 16-10 18-00 18-50
20-5022-20
Маршрут № 105 «Якутск-ТулагиноКильдямцы»
Время отправления от Автовокзала:
9-0012-0016-1019-00
Время отправления из п. Кильдямцы:
7-0010-2513-2517-3520-25
Маршрут № 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)»
Время отправления от Якутского Автовокзала:
7-00 7-40 8-30 9-00 9-55 10-40 11-30 12-00
12-20 13-00 13-50 14-40 15-00 15-40 16-40 17-00
17-5518-1019-2520-1020-3521-20
Время отправления из п. Захаровка:
7-05 7-25 8-00 8-45 9-40 10-10 11-05 11-50
12-40 13-10 13-30 14-10 15-00 15-50 16-10 16-50
18-00 18-20 19-20 19-40 20-45 21-25 21-50 22-30
Маршрут № 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)»
Время отправления от Автовокзала:
9-1011-5014-3017-50
Время отправления из п. Жатай (Захаровка):
7-15 мкр. Бюд.сфера7-35(Зах.)10-2513-1015-4019-00