Расписание движения автобусов в новогодние дни

Расписание движения городского автобусного маршрута №1

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 6 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Переправа 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:25 20:50 21:15 Время отправления с конечных пунктов: Переправа – Воинская 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:25 20:50 21:15

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 12 графиков.

с 07:30 до 17:30 – 12 мин.; с 17:30 до 19:30 – 15 мин.;

с 20:00 до 22:05 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных остановок: Ильинка, Тех.участок 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54 09:06 09:18 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 20:00 20:25 20:50 21:15

Расписание движения городского автобусного маршрута №2

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 03.01.2018г. 8 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 21:50 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Птицефабрика – Алаас 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 Время отправления с конечных пунктов: Алаас – Птицефабрика 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40

Интервал движения с 04.01.2018г. по 08.01.2018г. 16 графиков.

с 07:00 до 20:00 – 13 мин., с 20:00 до 22:00 вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас 7:00 7:13 7:26 7:39 7:52 8:05 8:18 8:31 8:44 8:57 9:10 9:23 9:36 9:49 10:02 10:15 10:28 10:41 10:54 11:07 11:20 11:33 11:46 11:59 12:12 12:25 12:38 12:51 13:04 13:17 13:30 13:43 13:56 14:09 14:22 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:24 17:37 17:50 18:03 18:16 18:29 18:42 18:55 19:08 19:21 19:34 19:47 20:00 20:15 20:30 20:50

Расписание движения городского автобусного маршрута №3

На новогодние праздники

Интервал движения на 01.01.2018г. 8 графиков.

С 08:00 до 12:00 – 30 мин.; с 12:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Аэропорт – Мед.центр 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00

Интервал движения с 02.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Аэропорт – Мед.центр 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 16 графиков.

с 07:00 до 16:10 – 11 мин., с 16:10 до 18:46 – 12 мин.,;

с 18:46 до 19:31 – 15 мин.; с 20:00 до 22:07 вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.центр 7:00 7:11 7:22 7:33 7:44 7:55 8:06 8:17 8:28 8:39 8:50 9:01 9:12 9:23 9:34 9:45 9:56 10:07 10:18 10:29 10:40 10:51 11:02 11:13 11:24 11:35 11:46 11:57 12:08 12:19 12:30 12:41 12:52 13:03 13:14 13:25 13:36 13:47 13:58 14:09 14:20 14:31 14:42 14:53 15:04 15:15 15:26 15:37 15:48 15:59 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:34 18:46 19:01 19:16 19:31 20:00 20:30 21:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №4

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 03.01.2018г. 6 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 19:40 до 21:45 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Залог — Газпром 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 Время отправления с конечных пунктов: Газпром — Залог 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00

Интервал движения с 04.01.2018г. по 08.01.2018г. 20 графиков.

С 07:00 до 19:40 – 5 мин.;

с 07:15 до 19:35 – 5 мин.; с 19:40 до 22:15 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных остановок: Залог, Газпром 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30

Расписание движения городского автобусного маршрута №5

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 02.01.2018г. — 8 единиц.

С 08:00 до 19:40 – 25 мин.; с 20:00 до 21:35 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Марха — Манньыаттаах 8:00 8:25 8:50 9:15 9:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:15 19:40 20:05 20:30 Время отправления с конечных пунктов: Манньыаттаах – Марха 8:00 8:25 8:50 9:15 9:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:15 19:40 20:05 20:30

Интервал движения с 03.01.2018г. по 04.01.2018г. — 10 единиц.

С 08:00 до 20:00 – 20 мин.; с 20:00 до 21:35 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Марха — Манньыаттаах 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:20 20:00 20:15 Время отправления с конечных пунктов: Манньыаттаах – Марха 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:20 20:00 20:15

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. — 24 единиц.

с 06:50 до 19:00 – 10 мин.; с 19:00 до 20:05 – 15 мин.;

с 20:05 до 21:35 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных пунктов: Марха — Манньыаттаах 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 20:05 20:15

Расписание движения городского автобусного маршрута №6

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 10 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 21:52 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — СВХМ 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 Время отправления с конечных пунктов: СВХМ — Борисовка 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 20 графиков

с 07:00 до 19:40 – 10 мин.

с 20:00 до 21:36 вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных остановок Борисовка, Челюскина 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 20:00 20:20 20:40

Расписание движения городского автобусного маршрута №7

Интервал движения с 01.01.2018г. по 03.01.2018г. 8 графиков.

С 07:50 до 19:50 – 20 мин.;

с 20:20 до 22:05 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: с Мед.центра на Птицефабрику 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:20 20:50 Время отправления с конечных пунктов: с Птицефабрики на Мед.центр 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:20 20:50

График движения в субботу, воскресные и праздничные дни: 12 графиков

с 07:00 до 20:00 – 15 мин.; с 20:20 до 22:05 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Мед.центр 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:20 20:50 Время отправления с конечных остановок: , Мед.центр , Птицефабрика. 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:20 20:50

Расписание движения городского автобусного маршрута №8

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 6 графиков.

С 08:00 до 20:20 – 20 мин.;

с 20:00 до 21:20 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Медцентр – Речпорт 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 Время отправления с конечных пунктов: Речпорт – Медцентр 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20

Интервал движения с 05.01.2018г. по 10.01.2018г. 12 графиков.

с 08:00 до 19:40 – 10 мин.; с 20:05 до 22:20 вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных остановок: мед.центр, реч.порт 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 20:05 20:35 21:00 21:35

Расписание движения городского автобусного маршрута №14

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 05.01.2018г. 6 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:10 до 21:30 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Белое озеро 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:10 20:35 Время отправления с конечных пунктов: Белое озеро – Воинская 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:10 20:35

Интервал движения с 06.01.2018г. по 08.01.2018г. 24 графиков.

С 07:00 до 19:00 — 6 мин.; с 19:00 до 20:10 – 10 мин.;

с 20:10 до 22:10 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных остановок ( Белое озеро – Ильинка, Ильинка – Белое озеро) 7:00 7:06 7:12 7:18 7:24 7:30 7:36 7:42 7:48 7:54 8:00 8:06 8:24 8:30 8:36 8:42 8:48 8:54 9:00 9:06 9:12 9:18 9:24 9:30 9:48 9:54 10:00 10:06 10:12 10:18 10:24 10:30 10:36 10:42 10:48 10:54 11:12 11:18 11:24 11:30 11:36 11:42 11:48 11:54 12:00 12:06 12:12 12:18 12:36 12:42 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12 13:18 13:24 13:30 13:36 13:42 14:00 14:06 14:12 14:18 14:24 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 15:00 15:06 15:24 15:30 15:36 15:42 15:48 15:54 16:00 16:06 16:12 16:18 16:24 16:30 16:48 16:54 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:30 17:36 17:42 17:48 17:54 18:12 18:18 18:24 18:30 18:36 18:42 18:48 18:54 19:00 19:10 19:20 19:30 20:10 20:35 21:00 21:25

Расписание движения городского автобусного маршрута №15

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.

С 08:00 до 20:20 – 20 мин.;

с 20:00 до 21:25 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Борисовка – Алмас 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 Время отправления с конечных пунктов: Алмас – Борисовка 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 14 графиков.

С 07:30 до 19:54 – 12 мин.;

с 20:35 до 22:10 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Борисовка – Алмас 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 0854 09:06 09:18 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 20:35 21:05 Время отправления с конечных пунктов: Алмас – Борисовка 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 0854 09:06 09:18 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 20:35 21:05

Расписание движения городского автобусного маршрута №16

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 21:33 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Колония 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 Время отправления с конечных пунктов: Колония – Воинская 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 16 графиков.

С 07:15 до 19:35 – 10 мин.;

с 20:00 до 22:03 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Воинская – Колония 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 20:00 20:30 21:00 Время отправления с конечных пунктов: Колония – Воинская 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 20:00 20:30 21:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №17

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 10 графиков.

С 08:00 до 19:30 – 15 мин.;

с 19:50 до 22:10 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Мерзлотка в сторону проспекта 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:35 19:55 20:20 20:50 21:15 Время отправления с конечных пунктов: Мерзлотка в сторону ойунского 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:05 20:30 20:55 21:25

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 18 графиков.

с 07:30 до 08:30 – 12 мин.; с 08:30 до 19:00 – 9 мин.;

с 19:00 до 19:15 / 12 мин.; с 19:50 до 22:20 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с Мерзлотной на проспект Ленина 7:15 7:30 7:42 7:54 8:06 8:18 8:30 8:39 8:48 8:57 9:06 9:15 9:24 9:33 9:42 9:51 10:00 10:09 10:18 10:27 10:36 10:45 10:54 11:03 11:12 11:21 11:30 11:39 11:48 11:57 12:06 12:15 12:24 12:33 12:42 12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36 13:45 13:54 14:03 14:12 14:21 14:30 14:39 14:48 14:57 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42 15:51 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 17:03 17:12 17:21 17:30 17:39 17:48 17:57 18:06 18:15 18:24 18:33 18:42 18:51 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:30 20:50 21:15 Время отправления с Мерзлотной на Пояркова 7:15 7:30 7:42 7:54 8:06 8:18 8:30 8:39 8:48 8:57 9:06 9:15 9:24 9:33 9:42 9:51 10:00 10:09 10:18 10:27 10:36 10:45 10:54 11:03 11:12 11:21 11:30 11:39 11:48 11:57 12:06 12:15 12:24 12:33 12:42 12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36 13:45 13:54 14:03 14:12 14:21 14:30 14:39 14:48 14:57 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42 15:51 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 17:03 17:12 17:21 17:30 17:39 17:48 17:57 18:06 18:15 18:24 18:33 18:42 18:51 19:00 19:10 19:22 19:35 19:55 20:20 20:40 20:55 21:25

Расписание движения городского автобусного маршрута №18

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 6 графиков.

С 08:00 до 19:20 – 20 мин.;

с 19:50 до 21:25 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Карьер – Речевая школа 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:50 20:25 Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:50 20:25

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 12 графиков.

с 07:00 до 19:20 – 10 мин.; с 19:20 до 19:50 – 15 мин.;

с 19:50 до 21:25 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных пунктов: Речевая школа – Карьер – Речевая школа 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:35 19:50 20:25

Расписание движения городского автобусного маршрута №19

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 6 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:15 до 22:15 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Мед.центр – Тех.участок 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:15 20:45 Время отправления с конечных пунктов: Тех.участок – Мед.центр 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:15 20:45

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 14 графиков.

График движения в воскресные и праздничные дни:

с 07:00 до 19:39 – 11 мин.; с 20:15 до 22:11 вечерние дежурные графики по времени.

Время отправления с конечных остановок: Медцентр, Техучасток 7:00 7:11 7:22 7:33 7:44 7:55 8:06 8:17 8:28 8:39 8:50 9:01 9:12 9:23 9:34 9:45 9:56 10:07 10:18 10:29 10:40 10:51 11:02 11:13 11:24 11:35 11:46 11:57 12:08 12:19 12:30 12:41 12:52 13:03 13:14 13:25 13:36 13:47 13:58 14:09 14:20 14:31 14:42 14:53 15:04 15:15 15:26 15:37 15:48 15:59 16:10 16:21 16:32 16:43 16:54 17:05 17:16 17:27 17:38 17:49 18:00 18:11 18:22 18:33 18:44 18:55 19:06 19:17 19:28 19:39 20:15 20:45 21:15

Расписание движения городского автобусного маршрута №20

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 21:55 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Мед.центр – Мелиорация 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:45 Время отправления с конечных пунктов: Мелиорация – Мед.центр 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 24 графиков.

с 06:50 до 07:30 – 10 мин., с 07:30 до 18:00 – 6 мин.,

с 18:00 – 19:30 – 10 мин., 19:45, с 20:00 до 22:00 вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных остановок Мед.центра, Мелиорация 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30 7:36 7:42 7:48 7:54 8:00 8:06 8:12 8:18 8:24 8:30 8:36 8:42 8:48 8:54 9:00 9:06 9:12 9:18 9:24 9:30 9:36 9:42 9:48 9:54 10:00 10:06 10:12 10:18 10:24 10:30 10:36 10:42 10:48 10:54 11:00 11:06 11:12 11:18 11:24 11:30 11:36 11:42 11:48 11:54 12:00 12:06 12:12 12:18 12:24 12:30 12:36 12:42 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12 13:18 13:24 13:30 13:36 13:42 13:48 13:54 14:00 14:06 14:12 14:18 14:24 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36 15:42 15:48 15:54 16:00 16:06 16:12 16:18 16:24 16:30 16:36 16:42 16:48 16:54 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:30 17:36 17:42 17:48 17:54 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:45 20:00 20:20 20:50

Расписание движения городского автобусного маршрута №25

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 8 графиков.

С 08:00 до 20:20 – 20 мин.;

с 20:00 до 21:52 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: 2-я дамба в сторону сайсар 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 Время отправления с конечных пунктов: 2-я дамба в сторону призывного пункта 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 20 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 10 мин.;

с 20:00 до 21:52 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: 2-я дамба в сторону сайсар 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 20:00 20:30 Время отправления с конечных пунктов: 2-я дамба в сторону призывного пункта 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 20:00 20:30

Расписание движения городского автобусного маршрута №35

На новогодние праздники

Интервал движения с 01.01.2018г. по 04.01.2018г. 10 графиков.

С 08:00 до 20:20 – 20 мин.;

с 19:40 до 21:40 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Колония – Зорге 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 Время отправления с конечных пунктов: Зорге – Колония 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20

Интервал движения с 05.01.2018г. по 08.01.2018г. 24 графиков.

с 07:00 до 11:36 – 12 мин.; 11:36 до 17:36 – 10 мин.; с 17:36 до 19:48 – 12 мин.;

с 20:15 до 22:15 вечерние дежурные графики по времени.

7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:24 8:36 8:48 9:00 9:12 9:24 9:36 9:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:15 20:30 21:00

Расписание движения городского автобусного маршрута №41

На новогодние праздники

Интервал движения на 01.01.2017г. 10 графиков.

С 08:00 до 12:00 – 30 мин.; с 12:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — Успех 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00

Интервал движения с 02.01.2017г. по 04.01.2017г. 10 графиков.

С 08:00 до 19:40 – 20 мин.;

с 20:00 до 22:00 – вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных пунктов: Борисовка — Успех 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00

Интервал движения с 05.01.2017г. по 08.01.2017г. 24 графиков.

Интервал движения в субботние, выходные и праздничные дни на 24 единиц:

с 07:00 до 19:27 – 9 мин., с 19:27 до 19:47 – 10 мин., с 20:00 до 22:00 вечерние дежурные графики.

Время отправления с конечных остановок: Борисовка. Успех 7:00 7:09 7:18 7:27 7:36 7:45 7:54 8:03 8:12 8:21 8:30 8:39 8:48 8:57 9:06 9:15 9:24 9:33 9:42 9:51 10:00 10:09 10:18 10:27 10:36 10:45 10:54 11:03 11:12 11:21 11:30 11:39 11:48 11:57 12:06 12:15 12:24 12:33 12:42 12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36 13:45 13:54 14:03 14:12 14:21 14:30 14:39 14:48 14:57 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42 15:51 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 17:03 17:12 17:21 17:30 17:39 17:48 17:57 18:06 18:15 18:24 18:33 18:42 18:51 19:00 19:09 19:18 19:27 19:37 19:47 20:00 20:20 20:40

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МУП «ЯПАК» ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ С 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года Маршрут № 101 «Якутск-Табага» Время отправления от Автовокзала: 6-508-059-3011-1012-3013-4515-1516-4518-1519-1521-00 Время отправления из п. Табага: 6-50 8-05 9-20 10-45 12-25 13-45 15-00 16-30 18-00 19-30 20-30 22-10 Маршрут № 102 «Якутск-Маган» Время отправления от Автовокзала: 7-10 8-10 10-00 10-30 11-40 12-55 13-30 14-30 15-40 16-30 18-00 18-3019-3021-00 Время отправления из . Маган: 7-15 8-20 9-40 11-30 12-00 13-10 14-15 14-50 16-00 17-05 17-55 19-3020-0020-4522-15 Маршрут № 103 «Якутск-Хатассы (Агрогородок)» Время отправления от Автовокзала: 7-00 7-40 8-00 9-00 10-00 10-30 11-30 12-20 12-40 13-30 14-30 15-3016-0017-0017-4018-0019-0020-0021-10 Время отправления из п. Хатассы: 7-00 8-00 8-40 9-00 10-00 11-00 11-30 12-30 13-20 13-40 14-30 15-3016-3017-0018-0018-4019-0020-0021-0022-10 Маршрут № 104 «Якутс-Кангалассы» Время отправления отАвтовокзала: 7-50 9-20 11-00 12-10 13-40 14-50 16-40 17-30 19-30 21-00 Время отправления из п. Кангалассы: 7-10 9-10 10-40 12-20 13-30 15-00 16-10 18-00 18-50 20-5022-20 Маршрут № 105 «Якутск-ТулагиноКильдямцы» Время отправления от Автовокзала: 9-0012-0016-1019-00 Время отправления из п. Кильдямцы: 7-0010-2513-2517-3520-25 Маршрут № 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)» Время отправления от Якутского Автовокзала: 7-00 7-40 8-30 9-00 9-55 10-40 11-30 12-00 12-20 13-00 13-50 14-40 15-00 15-40 16-40 17-00 17-5518-1019-2520-1020-3521-20 Время отправления из п. Захаровка: 7-05 7-25 8-00 8-45 9-40 10-10 11-05 11-50 12-40 13-10 13-30 14-10 15-00 15-50 16-10 16-50 18-00 18-20 19-20 19-40 20-45 21-25 21-50 22-30 Маршрут № 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)» Время отправления от Автовокзала: 9-1011-5014-3017-50 Время отправления из п. Жатай (Захаровка): 7-15 мкр. Бюд.сфера7-35(Зах.)10-2513-1015-4019-00