Раскрыто зверское убийство в Удачном

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РС (Я) с завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимых жителей г. Удачного обвиненных в убийстве, угоне, причинении легкого вреда здоровью и укрывательстве преступления.

В ходе расследования установлено, что в ночь с 08.02.2018 на 09.02.2018 ранее неоднократно судимый житель г. Удачного в ходе распития спиртных напитков, из-за внезапно возникшего конфликта, нанес ножевые ранения находившемуся у него в гостях знакомому, от которых последний скончался на месте происшествия. Причиной преступления стала ревность к сожительнице.

Затем обвиняемый вместе с другим знакомым и матерью уничтожили следы преступления: смыли следы крови, выбросили одежду и вещи убитого, а также орудие преступления, тело потерпевшего спрятали в пространстве под жилым домом.

На следующий день обвиняемый вместе со знакомым и матерью вывезли тело на угнанной автомашине на полигон ТБО, где, обложив коробками и облив бензином, сожгли его. После чего вернулись домой и продолжили злоупотреблять спиртным.

В период установления местонахождения потерпевшего обвиняемый успел совершить ещё одно преступление в отношении знакомого своей сожительницы, а именно нанес ему удар ножом в живот, после чего сам оказал первую помощь.

Несмотря на то, что преступление совершено в условиях неочевидности, не было обнаружено тело потерпевшего, следствием проведено значительное количество судебных экспертиз, в том числе комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, позволившая подтвердить возможность наступления смерти потерпевшего при указанных обстоятельствах.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.