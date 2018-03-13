Раскрыто убийство годичной давности

В ноябре прошлого года, в самый сезон распутицы, в администрацию одного из труднодоступных сел Олекминского района обратились родственники 39-летнего сельчанина, проживающие в районном центре, с просьбой проверить родственника по месту жительства, так как он давно не выходил на связь.

В тот же день работниками сельской администрации был обнаружен труп разыскиваемого и об этом незамедлительно были оповещены сотрудники ОМВД России по Олекминскому району и родственники погибшего.

На место обнаружения трупа выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Следственного комитета и полицейских. Установлено, что смерть наступила вследствие выстрела из дробового огнестрельного оружия.

По факту смерти криминального характера подразделением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Однако, на тот момент, опрос жителей отдаленного села и поиски очевидных свидетелей не привели к желаемому результату. Погибший вел уединенный образ жизни и жил на окраине села.

Для оказания практической помощи коллегам в Олекминский район были откомандированы оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия). В результате принятых ими оперативно-розыскных мероприятий были установлены последние события из жизни убитого сельчанина и личность подозреваемого – ранее судимого 29-летнего местного жителя.

Выяснилось, что за несколько недель до вышеперечисленных событий, задержанный в подозрении в убийстве нанес визит погибшему. В доме у погибшего мужчины стали распивать спиртные напитки. В ходе распития между ранее судимыми односельчанинами возник конфликт, в результате которого гость произвел выстрел по хозяину дома. Перед этим подозреваемый одолжил у своего родственника огнестрельное оружие.

Осознав всю тяжесть содеянного, 29-летний подозреваемый спешно покинул дом, заперев дверь. Затем он избавился от орудия преступления, тщательно спрятав его. Оперативниками обрез был обнаружен и изъят.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.