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20 июля 2017, 12:17
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Раскрыто еще одно преступление «золотого» мошенника

Сотрудниками уголовного розыска раскрыт еще один эпизод известного мошенничества.

Ранее мы уже сообщали о»золотом» мошеннике, 42-летнем уроженце Мегино-Кангаласского улуса, который под видом золотых изделий сбыл в ломбарды бижутерию на 106 тысяч рублей.

На этот раз потерпевшей стороной так же выступил один из ломбардов Якутска, куда злоумышленник сдал массивную цепь, которую продавцы оценили в 60 000 рублей.  В заблуждение их ввело присутствие на изделии пробы «585». Однако через некоторое время в результате химического анализа стало ясно, что ювелирное изделие ничто иное как бижутерия.

Напоминаем, что подозреваемый дал признательные показания по всем фактам совершенных им мошенничеств.

На данном этапе установлено, что «золото» он приобретал у лиц известной национальности, сообщает  Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

По данному эпизоду вновь возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Уважаемые граждане, не приобретайте ювелирные изделия у сомнительных лиц. Для этого есть специализированные магазины.

Будьте бдительны! Помните: не все золото, что блестит!

 

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