Раскрыта кража в поселковой администрации

В ОМВД России по Хангаласскому району обратился представитель поселковой администрации с сообщением о краже ноутбука из рабочего кабинета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Выяснилось, что в момент совершения кражи, он был в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте работника администрации, проник в кабинет и, похитив ноутбук, скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное изъято и возвращено администрации п. Верхний Бестях.