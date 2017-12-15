Раскрыта кража в ЦУМе

Минувшим днем нарядом группы задержания Якутского ОВО Росгвардии была получена ориентировка о совершении кражи двух оптических прицелов с прилавка павильона торгового центра «ЦУМ», расположенного по улице Курашова. Ущерб составил свыше 36 000 рублей. Подозревались молодые люди 19-20-ти лет, одетые в темную одежду.

В ходе розыскных мероприятий около девяти часов вечера сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подходящих под описание двух молодых людей, находившихся возле одного из магазинов по улице Губина. Росгвардейцы незамедлительно приняли меры к их задержанию. При личном досмотре у одного из подозреваемых был обнаружен и изъят оптический прицел «Nikon» черного цвета в коробке.

Задержанные 19 и 20-летние уроженцы города Якутска, ранее судимые за имущественные преступления, были доставлены в дежурную часть городского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.