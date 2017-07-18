Раскрыта кража, совершенная во время Ысыаха

В ОМВД России по Сунтарскому району обратилась местная жительница, которая сообщила, что во время празднования Ысыаха у нее был похищено портмоне, где находились около 5000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник. Им оказалась 29-летняя односельчанка потерпевшей.

Полицейские выяснили, что в день кражи женщины вместе выехали из районного центра в село Илимнир. Хоть они и были односельчанками, но были мало знакомы друг с другом. В такси женщины разговорились и уже на месте праздничных мероприятий продолжили общение, разбавляя его спиртными напитками.

В ходе распития, потерпевшая попросила приятельницу присмотреть за сумкой, а сама ненадолго отлучилась. Вернувшись, обнаружила, что новая знакомая скрылась вместе с ее сумкой.

Задержанная злоумышленница не стала отрицать свою причастность к краже. Похищенные денежные средства она успела потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.