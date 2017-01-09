Раскрыта кража, оставившая без связи клиентов крупной фирмы

Оперуполномоченные уголовного розыска 3 отдела полиции г.Якутск раскрыли кражу кабеля с крыши жилого дома в районе ГРЭС.

Установлено, что злоумышленник попал на чердак свободным доступом, в результате его противозаконных действий. В результате его противозаконных действий, был нанесен ущерб одной из крупных организаций, предоставляющих телекоммуникационные и мультимедийные услуги населению, также жильцы дома остались до устранения неполадок без различных видов связи.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник, им оказался 25-летний ранее судимый за угон автотранспорта житель г.Якутск.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)